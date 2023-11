Amazon: Thrustmaster-Lenkrad T248 inklusive Pedale im Angebot

Amazon: Auf das stabile Thrustmaster-Lenkrad spart ihr stolze 31 Prozent

Wenn ihr in simulationslastigen Rennspielen wieoderganz nach vorne fahren wollt, dann lohnt sich ein Griff zu einem speziellen Controller. Passenderweise gibt es jetzt beieinzu einem wirklichen guten Preis im Angebot.Im Detail handelt es sich um das, auf welches der weltweit agierende Versandhändler derzeit einengewährt.Das Thrustmaster T248 ist in erster Linie ein recht klassisches Lenkrad fürund, aber bietet satteund dürfte sich damit für fast jede aktuelle Rennspiel-Simulation eignen. Dank, die auf der vonbasieren, gibt es ein klares Schaltgefühl, wodurch ihr selbst bei intensiven Rad-an-Rad-Duellen noch präzise seid. Dasist darüber hinaus mit allen Spielen kompatibel und kann über das Lenkradeingestellt werden. Falls euer Interesse geweckt ist, könnt ihr bei Amazon aktuell fast ein Drittel gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung sparen:Dem Preisvergleichsportal Geizhals zufolge handelt es sich dabei nicht um den absoluten Tiefstpreis, aber dennoch um ein mehr als nur gutes Angebot. Vor allem angesichts dervon EA Sports WRC oder Forza Motorsport könnten angehende virtuelle Rennfahrer mitunter von einem Lenkrad profitieren, wenn sie auf die herkömmliche Gamepad-Steuerung verzichten möchten.Neben dem Lenkrad, welches übrigens über einverfügt, ist außerdem einmit im Paket enthalten. Diese halten laut Herstellerangaben bis zu 200 Kilogramm Bremsdruck aus, während von Haus ausimplementiert sind.Wenn ihr während des Fahrens auch noch einen guten, immersiven Sound benötigt,