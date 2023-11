Amazon: The Crew Motorfest dank Angebot 20 Euro günstiger

Amazon: The Crew Motorfest zum Sonderpreis sichern

ist noch keine zwei Monate auf dem Markt, da fährtschon dicke Rabatte zu Ubisofts Hawaii-Raserei auf.Bei dem Versandgiganten ist der Arcade-Racer nämlich für diesowie für diebereits kurz nach Release im Angebot. Zwischenkönnt ihr sparen, wenn ihr die Limited Edition des Forza Horizon-Konkurrenten eintütet und spart dabei bei allen Versionen satte 20 Euro.Das aktuelle Angebot bei Amazon lohnt sich vor allem für Besitzer der letzten Konsolen-Generation, denn auf der Xbox One und PlayStation 4 kostet die Limited Edition von The Crew Motorfest aktuell, womit das Spielist als die unverbindliche Preisempfehlung. PlayStation 5- und Xbox Series X | S-Spieler dürfen sich über die gleiche Ersparnis freuen, landen wegen der zehn Euro teureren Versionen aberInhaben wir zwar die fehlende eigene Identität des Rennspiels bemängelt, das an allen Ecken an Forza Horizon erinnert, dafür bietet Ubisoft größtenteils sehrmit wunderschönen Strecken auf Hawaii. Auch die große Auswahl an Fahrzeugen und die Playlists genannten Disziplinen sowie die überwiegendkonnten bei uns punkten.Auch wenn The Crew Motorfest keine Simulation ist, könnt ihr euch dasin The Crew Motorfest mit den richtigen Utensilien noch eine ganze Ecke realistischer gestalten. Amazon hat nämlich momentan auch das, bei dem ihr saftigekönnt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.