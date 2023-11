Amazon: Großer Gaming-Monitor mit 32 Zoll, WQHD und 165 Hz für rund 220 Euro im Angebot

Amazon: Den 32 Zoll Gaming-Monitor von ODYS bekommt ihr aktuell für nicht einmal 220 Euro

Euch kann euer Bildschirm zum Zocken fast nicht groß genug sein? Dann hatein ausgezeichnetesfür euch in petto: Einenmit mächtigen, auf dem ihr Spiele in feinster-Auflösung genießt.Doch Herstellergeizt nicht an weiteren spannenden Funktionen – trotz des vergleichsweise günstigen Preises des-Modells. Auch die flotte Bildwiederholfrequenz vonkann sich sehen lassen, vor allem dann, wenn ihr auch mal in schnelleren Shootern oder kompetitiven Titeln wieodereure Zeit versenkt.Noch bevor am Black Friday zum Ende des Monats die Preise purzeln, kann Amazon mit seinen Angeboten überzeugen. So zahlt ihr für den ODYS XP32 Pro Gaming-Monitor gerade nicht mehr als. Dafür wird euch, wie bereits angeschnitten, eine ganze Menge geboten. Dank der kristallklaren WQHD-Auflösung miterkennt ihr jedes kleinste Detail und nutzt die satte Bildschirmdiagonale von 32 Zoll bestens aus. Gerade für Besitzer starker Gaming-PCs dürfte sich dies schon lohnen, immerhin werden Blockbuster wie der jüngst erschienene-DLC,, so nur noch stärker in Szene gesetzt.Doch auch die rasante Bildwiederholfrequenz von ganzen 165 Hertz dürfte Gamern, die es richtig ernst meinen, in die Karten spielen. Ihr profitiert von einer besondersder Bilder, wodurch ihr jede noch so schnelle Bewegung eures Gegners auf den ersten Blick erkennt und vor nervigen Rucklern bewahrt seid.Diedes Curved-Monitors liegt bei einer Millisekunde, womit er im wettbewerbsorientierten Bereich ebenfalls problemlos mitspielen kann. Hinzu gesellen sich spannende Features wie-Technologie, die euren Monitor und eure Grafikkarte stets in Einklang bringen und ihre Bildraten miteinander synchronisieren. Lästige Lags und das berüchtigte Screen Tearing schafft ihr somit ein für alle Mal aus der Welt.Wer sich schon länger nach einer etwas größeren Alternative zum handelsüblichen Gaming-Monitor umsieht, sich jedoch keinenauf den Schreibtisch stellen möchte, der kann mit dem ODYS XP32 Pro wenig falsch machen. Sollte euer Herz allerdings doch eher für das ganz große Kino schlagen und ihr daddelt ohnehin lieber an der Konsole als auf dem PC, legen wir euch einein Form des starkenzu haben ist.