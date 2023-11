Amazon: Starker Samsung OLED-Monitor noch vor dem Black Friday im Angebot

Im Angebot bei Amazon: Der Samsung Odyssey OLED G9 lässt kaum noch Wünsche offen

Bildschirme, die sich zum Zocken eignen, gibt es wohl wie Sand am Meer. Eine Ausnahme stellen jenedar, in denen einverbaut ist. Der südkoreanische Smartphone-Riesehat genau solch einen in petto und mit demvonspart ihr gerade fast so viel wie am Prime Day.Doch nicht nur das Panel selbst, sondern auch die restlichen technischen Spezifikationen deswissen zu überzeugen. Denn neben seiner hohen-Auflösung bietet euch dieser eine beispielsweise eine extrem schnellevon– was euch in kompetitiven Titeln wie Valorant und Co. einen entscheidenden Vorteil verschafft.Ganz genau genommen handelt es sich beim Panel des Samsung Odyssey OLED G9 gar nicht um ein richtiges OLED-Display, sondern sogar um die-Technologie. Dahinter verbirgt sich der Zusatz Quantum Dot, der die Leuchtintensität sowie die Brillanz zusätzlich befeuert und den üblichen Problemen eines OLED-Displays entgegenwirken soll. Dabei werden tiefeundaber selbstverständlich nicht vernachlässigt, während der Gaming-Monitor der Extraklasse ganz allgemein für ein fulminantesgarantiert. Im Amazon-Angebot zahlt ihr aktuell nicht viel mehr als zum vergangenen Prime Day:Damit der Odyssey OLED G9 seine gesamte Bildgewalt auch ordentlich unterbekommt, erstreckt sich diedes Displays über sagenhaftebei einem Seitenverhältnis von 32:9. Dies entspricht einer Auflösung von, auchgenannt. Um diese aber auch vollständig auszureizen, ist natürlich eine moderne Grafikkarte aus den oberen Regalen der Hersteller nötig.Mit seinen Eigenschaften dürfte der Gaming-Monitor von Samsung vor allem die Herzen von Cineasten, die sich am liebsten in bildstarken Blockbustern wiewiederfinden, höherschlagen lassen. Doch auch angehende E-Sportler kommen dank der rasantenvon gerade einmal 0,03 ms auf ihre Kosten. Hinzu kommen spannende Features wie HDR-Unterstützung, Nvidias- ebenso wie AMDs-Technologie.Bei denhabt ihr die Qual der Wahl, sowohl- als auch eine DisplayPort 1.4-Schnittstelle stehen euch hier bereit. Das Technikwunder paart Samsung mit einem zeitlosen, doch, dessen Highlight derauf der Rückseite des Gaming-Monitors sein dürfte. Ist euch der Odyssey OLED G9 zu teuer, findet ihr mit diesemaber eine passende Alternative, bei der ihr allerdings auf die Bildqualität eines OLED-Panels verzichten müsst.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.