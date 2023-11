Amazon: Schnelle Crucial T500 NVMe SSD mit 2 TB jetzt im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: Rasante NVMe SSD zum Tiefstpreis - Die Crucial T500 sagt langen Ladebalken den Kampf an

*ANZEIGE: Crucial T500 NVMe SSD mit 2 TB für 149,99 Euro bei Amazon kaufen.

Ersparnis im Vergleich zur UVP: 40 Euro

*ANZEIGE: Crucial T500 NVMe SSD mit 2 TB & Kühlkörper für 159,99 Euro bei Amazon kaufen.

Ersparnis im Vergleich zur UVP: 40 Euro

Für leidenschaftliche Zocker und ihren Gaming-PC ist nicht mehr nur eine starke Grafikkarte und ein schneller Prozessor entscheidend. Auch die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit euresist ein wichtiger Faktor, um nicht vor lästig langen Ladezeiten zu stehen. Glücklicherweise hatim aktuelleneine besonders rasantevon Herstellerparat.Diestellt eine überzeugende Option für alle dar, die nach einer echten Hochleistungs-Speicherlösung suchen – ihren Features und der Langlebigkeit des Laufwerks sei Dank. Mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr jetzt den bislangfür das lohnende Upgrade.Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der Crucial T500 ist ihre überragende Geschwindigkeit. Sie bietetvon bis zuundvon bis zu. Damit gehört sie zweifelsohne zu den schnellsten NVMe-SSDs auf dem Markt, die die PCIe 4.0-Schnittstelle nutzen. Bislang galt sie auf der Suche nach mehr Speicherplatz als eher kostspielige Option, allerdings kann sich ihr bisher niedrigster Preis im Rahmen des Angebots auf Amazon durchaus sehen lassen:Im Vergleich zu ihrer stolzen unverbindlichen Preisempfehlung, die bei 189,99 Euro liegt,ihr so gute. Verbringt ihr viel Zeit in Spielen mit ausgiebigen Ladebildschirmen, dürfte sich der Deal aber gleich doppelt bezahlt machen. Im Vergleich zu anderen Vertretern weist sie zudem ein umhöheresauf, was eurer Stromrechnung zu Gute kommen dürfte.Dank des satten zwei Terabyte großen Speichers deckt die Crucial T500 NVMe SSD die unterschiedlichsten Speicheranforderungen ab, sei es für ausgiebige Open World-Titel, die Erstellungoder den ganz allgemeinen Gebrauch. Ihr dürftet euch mit ihr nur selten dazu gezwungen sehen, eure stetig wachsenden Spielebibliothek auf Steam Einhalt zu gebieten, weil euch der Platz auf dem PC ausgeht. Zockt ihr hingegen lieber auf der, empfehlen wir euch einen Blick auf das Modell mitDie Kombination ausundder T500 macht sie zu einer geeigneten Wahl für Gamer, die schnellere Ladezeiten und eine reibungslose Performance zu schätzen wissen, während all jene, die regelmäßiger mit großenherumhantieren, ebenfalls von den schnellen Schreib- und Lesegeschwindigkeiten profitieren dürften.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.