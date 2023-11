Amazon: Entlassungswelle in Gaming-Branche geht weiter

Amazon Gaming: „Monatliche Gratisspiele sind das, was die Kunden möchten.“

Im Gaming-Bereich vonwerden 180 Mitarbeiter entlassen. Das bestätigte der Versand- und Streaming-Gigant kürzlich. Diese Maßnahme ist Teil einer Umstrukturierung und Fokussierung auf die Prime-Vorteile, wie es in einer Mail an die Mitarbeiter heißt.Im Detail sind der Bereichund Amazons Twitch-Kanalbetroffen. Mit der Entscheidung reiht sich das Unternehmen in eine mit großen Namen besetzte Liste von Gaming-Studios ein, die in den letzten Monaten Kündigungen ausgesprochen haben.„Wir haben auf unsere Kunden gehört und wissen, dass unsere Bereitstellung der kostenlosen monatlichen Spiele das ist, was sie am meisten möchten; alsound verstärken unseren Fokus darauf“, so heißt es in der besagten Mail von Christoph Hartmann, Vize-Chef von Amazon Gaming. „Mit diesen Veränderungen in unserem Geschäftsansatz gehen auch Änderungen im Ressourcing einher, was zum Abbau von 180 Stellen führt.“Demnach soll der Crown Channel komplett eingestellt werden. Für Amazon ist es, dass in der Gaming-Abteilung Entlassungen im großen Stil vorgenommen werden. Bereits im April war dort 100 Mitarbeitern gekündigt worden. „Ich weiß, dass dies harte Neuigkeiten sind und die Auswirkungen weithin spürbar sein werden“, schrieb Hartmann weiter. Die Führung habe sich diese Entscheidung jedoch nicht leicht gemacht; es fühle sich nie gut an, Kollegen zu verabschieden. „Wir sind stolz auf die Arbeit, die diese Teams bewerkstelligt haben.“Die Entlassungen sind dervon Spielefirmen und Entwicklerstudios, die diesen Schritt in den letzten Monaten ebenfalls gegangen sind. So, Epic Games, Telltale Games oder Activision.