Amazon: LG 4K OLED-TV mit 120 Hz & 65 Zoll zum Tiefstpreis im Angebot

Amazon: Optimal für PS5 & Xbox Series – LG OLED-TV mit 4K, 120 Hz & 65 Zoll im Tiefstpreis-Angebot

Euch steht der Sinn nach einem lohnenden Upgrade für euer Heimkino, von dem sogar eure Konsole so richtig profitiert? Im aktuellen Angebot vonfindet ihr jetzt einen starkenvon, auf den ihr fastkönnt.Die Rede ist hierbei vom, der neben seinem OLED-Panel, welches sich über satteerstreckt, auch noch mit weiteren Eigenschaften wie einer flotten Bildwiederholfrequenz überzeugen kann. Mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr den bisherigenNicht nur Cineasten kommen dank der hohendes LG OLED-TVs auf ihre Kosten: Wenn ihr gleichzeitig auch noch Freund bildgewaltiger Blockbuster wieoderseid, wird euch mit dem Angebot von Amazon ein hervorragender Fernseher zum bislang niedrigsten Preis geboten. Selbst kleinste Details bleiben euch aufgrund derdes OLED-Panels nicht länger verborgen und mithilfe des modernenwerden diese erst so richtig in Szene gesetzt. Natürlich kommen aber auch die tiefsten Schwarztöne nicht zu kurz.Bemerkenswert ist auch die rasantedes OLED-TVs von LG, die hier bei flottenliegt. So seid ihr bestens für wettbewerbsorientierte Titel gerüstet, lästiges Schlieren oder Ruckler braucht ihr nicht zu befürchten, stattdessen sind flüssige Darstellungen selbst bei schnellen Bewegungen auf dem Screen garantiert. Gerade, wenn ihr primär mit eureroder eurer-Konsole zockt, dürfte euch der Unterschied auffallen.Hinzu kommen einige interessante Features und Funktionen, beispielsweise, die ein optimales Arrangement von Bild und Ton versprechen. Und dank AI Sound Pro wird sogar einermöglicht, der das Spielerlebnis noch immersiver wirken lässt.Wer Filme und Serien gerne so sieht, wie es sich ihr Regisseur vorgestellt hat, sollte einen Blick auf denMode werfen. Und mit demwechselt ihr im Handumdrehen zu euren personalisierten Bildanpassungen, um in Spielen stets eine optimale Darstellung zu genießen. Hinzu gesellen sich Dynamic Tone Mapping, AMDs spannende, sogenanntes Object Enhancement für mehr Plastizität und sogar GeForce Now von Nvidia könnt ihr mit dem LG OLED-TV nutzen. Passend dazu gibt eswie nur selten.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.