Amazon: 10 stark rabattierte Nintendo Switch-Spiele zum Black Friday

Mario + Rabbids, Sonic Superstars und mehr: Günstige Nintendo Switch-Spiele bei Amazon

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – 19,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 45 Prozent

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition – 39,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 29 Prozent

Sonic Superstars – 42,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 28 Prozent

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga – 25,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 35 Prozent

Octopath Traveler 2 – 36,67 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 39 Prozent

Ori: The Collection – 37,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 24 Prozent

Let's Get Fit Bundle – 28,23 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 33 Prozent

Paw Patrol World – 29,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 25 Prozent

The Many Pieces of Mr. Coo: Fantabulous Edition – 27,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 20 Prozent

Landwirtschafts-Simulator 23 – 33,74 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 25 Prozent

Derstartet zwar erst in einer Woche, das hält Versandriesenaber nicht davon ab, euch schon jetzt mit einer ganzen Reihe an günstigen Angeboten zur digitalen Kasse zu locken.Natürlich sind auch jede Menge Videospiele reduziert, unter anderem für die. Falls ihr über die kommenden Feiertage frisches Futter für euren Handheld-Hybriden braucht oder schon einmal dicke Pakete für eure Liebsten schnüren wollt, bietet es sich natürlich an, schon jetzt das ein oder andere Geschenk zu kaufen. Wir haben eine kleine Auswahl vonfür euch zusammengestellt.Auf Amazon findet ihr aufgrund des baldigen Black Fridays schon jetzt eine Reihe an, bei denen ein bunter Genre-Mix mit alten und neuen Titeln auf euren Kauf wartet. Das vor einem Jahr erschienenebeispielsweise, das frisch veröffentlichteoder die unter dem Radar fliegende Rollenspielperlesind aktuellzu haben:Physische Nintendo Switch-Spiele lassen sich natürlich am besten unter dem Weihnachtsbaum platzieren, was dieattraktiv für den frühen Geschenkeeinkauf macht. Falls ihr vor allem euch selbst versorgen wollt und nichts gegen digitale Titel habt, lohnt aber auch: Dort sind anlässlich des Black Friday ebenfallsDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.