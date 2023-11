Amazon: Black Friday - Gaming-Monitor von Samsung jetzt mit 42 Prozent Rabatt sichern

Das hat der Samsung Odyssey G7 G70B zu bieten

Synchronisationstechnologien für Optimiertes Gaming

Vielseitige Konnektivität und Personalisierungsoptionen

Ein hochwertigerkann das Spielerlebnis erheblich verbessern. Aber nicht nur beim Gaming hat ein solcher Monitor seinen nutzen. Auch im Homeoffice oder bei Studienarbeiten kann er Produktivität und Komfort steigern.Der, ein 28-Zoll Gaming-Monitor, bietet eine starke Ausstattung. Mit einer Reaktionszeit von nurund einer Bildwiederholrate vonist er ideal für schnelle Spiele und bietet gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität für jede andere Anwendung. Aktuell ist der Monitor bei Amazon um satte 42 Prozent reduziert.Der Samsung Odyssey G7 G70B verfügt über ein 28-Zoll-IPS-Panel, das eine Ultra-High-Definition-Auflösung vonbietet. Diese beeindruckende Auflösung sorgt für eine kristallklare und detailreiche Darstellung, die in der Welt der Videospiele ebenso überzeugt wie bei der Bearbeitung von Grafiken oder dem Ansehen von Filmen in 4K-Qualität.Dievon 144 Hz ist ein weiteres Kernmerkmal dieses Monitors. Sie ermöglicht eine außerordentlich glatte und flüssige Bildwiedergabe, was besonders bei schnellen und actionreichen Spielen zum Tragen kommt. Die hohe Bildwiederholrate reduziert effektiv das Ruckeln und sorgt für ein nahtloses Spielerlebnis. Ergänzt wird dies durch einevon nur 1 Millisekunde, die sicherstellt, dass jede Bewegung und jeder Befehl ohne spürbare Verzögerung auf dem Bildschirm erscheint. Dies ist besonders wichtig in kompetitiven Spielsituationen, wo jede Millisekunde über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.Zudem ist der Odyssey G7 G70B mitundkompatibel. Diese Technologien synchronisieren die Bildwiederholrate des Monitors mit der Grafikkarte, um Bildruckeln und Verzögerungen zu vermeiden. Dadurch wird ein stets flüssiges und reibungsloses Spielerlebnis gewährleistet.Der Monitor ist auch mit Blick auf diekonzipiert. Der Eye Saver Modus reduziert die Emission von blauem Licht, was die Augen bei langen Gaming-Sessions oder Arbeitsstunden schont. Zusätzlich verhindert die Flicker Free-Technologie Bildschirmflackern, was zusätzlich zur Augenentlastung beiträgt und die Ermüdung der Augen reduziert.In Sachenbietet der Odyssey G7 G70B eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter HDMI, USB, Display Port und einen LAN-Anschluss. Dies macht ihn zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Geräte wie PCs, Laptops, Spielkonsolen und mehr. Die CoreSync-Beleuchtung fügt dem Setup eine persönliche Note hinzu und die Game Bar ermöglicht es, wichtige Einstellungen wie FPS, HDR und Reaktionszeit während des Spiels im Blick zu behalten.Abschließend lässt sich sagen, dass der Samsung Odyssey G7 G70B eineaus hoher Bildqualität, schneller Reaktionszeit und augenschonenden Technologien bietet. Er ist ideal für Gamer, die Wert auf ein immersives Spielerlebnis legen, sowie für professionelle Nutzer, die einen vielseitigen und leistungsstarken Monitor suchen.ist dies eine hervorragende Gelegenheit, sich einen hochwertigen Monitor zu einem attraktiven Preis zu sichern.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.