Amazon: Nintendo Switch OLED im Black-Friday-Angebot - inklusive Gratis-Spiel günstig wie noch nie

Das hat die Nintendo Switch OLED zu bieten

Bessere Docking-Station und mehr Speicher

Just Dance 24 - Tanzspaß für Alle

Ein unschlagbares Angebot

Die, bekannt für ihre beeindruckende Bildqualität und Vielseitigkeit, ist jetzt beizu einem bisher unerreichten Preis vonerhältlich. Zusätzlich wird das Spielkostenlos mitgeliefert, was dieses Angebot besonders attraktiv macht.Die Nintendo Switch OLED zeichnet sich durch ihrenaus, der intensive Farben und hohen Kontrast bietet, was das Spielerlebnis sowohl im Handheld- als auch im Tisch-Modus erheblich verbessert.Die Nintendo Switch OLED bietet eine Reihe von Funktionen, die sie zu einer idealen Wahl für Gamer machen, die Flexibilität und Qualität schätzen. Der 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit seiner schmaleren Einfassung ermöglicht einmit lebendigen Farben und scharfen Kontrasten. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn ihr Spiele mit schnellen Bewegungen und detaillierten Grafiken spielt.Ein weiteres Merkmal der Nintendo Switch OLED ist der. Dieser ermöglicht es euch, den Bildschirm in verschiedenen Winkeln aufzustellen, was besonders nützlich ist, wenn ihr im Tisch-Modus spielt. Ihr könnt den Aufsteller so anpassen, dass ihr den besten Blickwinkel für euer Spiel habt, egal ob ihr allein spielt oder einen Controller mit einem Freund teilt.Dieder Nintendo Switch OLED ist ebenfalls verbessert worden. Sie verfügt über zwei USB-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss für die Verbindung mit einem Fernseher und einen neuen LAN-Anschluss, der eine stabilere Internetverbindung im TV-Modus ermöglicht. Dies ist besonders wichtig für Spiele, die eine konstante und schnelle Online-Verbindung erfordern.Mitbietet die Nintendo Switch OLED ausreichend Platz für eure Lieblingsspiele. Der Speicherplatz kann bei Bedarf mit einer kompatiblen microSD-Karte erweitert werden, sodass ihr eine große Auswahl an Spielen herunterladen und überall spielen könnt. Darüber hinaus bietet die Konsole einen klaren Klang im Handheld- oder Tisch-Modus, was das Spielerlebnis weiter verbessert.Das im Bundle enthaltene Just Dance 24 ist ein Spiel, dasundauf unterhaltsame Weise kombiniert. Diese Edition enthält, die von aktuellen Hits bis hin zu bekannten Klassikern reichen. Mit einer vielfältigen Tracklist, die Genres wieumfasst, bietet Just Dance 24 etwas für jeden Musikgeschmack.Das Spiel verbindet Spieler auf derselben Plattform, unabhängig davon, ob sie die 2023 oder 2024 Edition besitzen, und ermöglicht es ihnen,. Dies fördert nicht nur den Spaß, sondern auch die soziale Interaktion. Zusätzlich gibt es saisonale Motto-Events mit kostenlosen Songs und Playlists, die für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sind. Jedebringt neue Songs, einen eigenen Saison-Fortschritt und neue Belohnungen.Zusammenfassend ist das Angebot der Nintendo Switch OLED inklusive Just Dance 24 bei Amazon ein hervorragendes Schnäppchen. Für nur 328,99 Euro erhaltet ihr eine vielseitige, hochwertige Konsole und ein unterhaltsames Spiel, das für stundenlangen Spaß sorgt. Dieses Angebot ist ideal für alle, die nach einer neuen Gaming-Erfahrung suchen oder ihr bestehendes Setup erweitern möchten.und gleichzeitig in die Welt von Just Dance 24 einzutauchen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.