Amazon: Über 100 Euro bei PlayStation 5-Bundle mit Spider-Man 2 sparen

Amazon: PlayStation 5 mit Spider-Man 2 aktuell extrem erSCHWINGlich

Auch wenn deroffiziell noch nicht gestartet hat, sind die Angebote bei Amazon bereits in vollem Gange und wer dabei eineabstauben möchte, kann jetzt die günstige Gelegenheit ergreifen.Sonys schneeweiße Konsole bleibt von den Rabatten am schwarzen Freitag nämlich ebenfalls nicht verschont und ist deshalb im Bundlezu haben. Wer sich das dick geschnürte Paket mit dem frisch erschienenenunter den Arm klemmt,beim Kauf der PS5.könnt ihr euch die PlayStation 5 mitsamt der digitalen Version von Marvel's Spider-Man 2 momentan bei Amazon sichern und spart dabei 20 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 619,99 Euro.für das Bundle sind ein hübsches Sümmchen, dass sich nicht nur angesichts des Black Friday sicherlich besser investieren lässt.Bei der PlayStation 5 erwartet euch die, die für besonders kurze Ladezeiten sorgt sowie ein, mit dem ihr Blu Rays auch in 4K genießen könnt. Nicht zu vergessen der DualSense-Controller, der mit denfür ein neues Level an Immersion sorgt – zum Beispiel, wenn ihr euch mit den Netzen der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft durch New York und die in Marvel's Spider-Man 2 neu hinzugefügten Stadtteile Brooklyn oder Queens schwingt.Das neue Superhelden-Abenteuer schreibt sich die klassischen Mottos einer Fortsetzung auf die maskierte Stirn:Peter und Miles geben in den Häuserschluchten ein dynamisches Duo ab, das es dank Teamarbeit und frischen Fähigkeiten auch mit neuen Schurken aufnehmen kann. Warum sich einlohnt, erfahrt ihr inDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.