Amazon: Black Friday - Zu wenig Speicher auf der Nintendo Switch? Eine günstige microSD-Karte schafft Abhilfe

Amazon Black Friday 2023: Eine microSD-Karte für unter 20 Euro löst das Speicherplatzproblem der Switch

Wer einesein Eigen nennt, kennt wahrscheinlich ein immer wiederkehrendes Problem: den mangelnden. Doch amaufkönnt ihr diesem ein für alle Mal entgegenwirken – mit einem Zubehör, das euch gerade einmal rundkostet.Speziell werden die platzschaffendenvon namhaften Herstellern wiezu besonders günstigen Preisen angeboten. Eine lohnende Investition, wenn man bedenkt, wie viel Speicher moderne AAA-Titel auch auf der Switch mittlerweile benötigen.Dieder Nintendo Switch bietet lediglich 32 Gigabyte Speicherplatz und selbst das moderneremit 64 GB kann schnell an seine Grenzen stoßen. Dies ist besonders bei Spielen der Fall, diesind. Eine microSD-Speicherkarte, die den Speicher umerweitert, ist hier die Lösung. Solche Karten findet ihr am Black Friday 2023 auf Amazon gerade noch günstiger:Dankmüsst ihr euch nicht mehr mit langen Ladezeiten herumschlagen. Wer mehr Speicher benötigt, findet Alternativen in größeren Varianten wie einer, die ungefähr das Doppelte kostet:Amazon bietet aber natürlich auchder microSD-Karten mit 64 GB oder sogar nur 32 GB an. Die hauseigenen Modelle des Versandriesen sind oft sogar noch etwas günstiger als die von SanDisk, wodurch ihr zusätzlich sparen könnt.Abgesehen von den microSD-Karten findet ihr auch einenfür eure Nintendo Switch beim Versandhausriesen, der euch nur etwa zehn Euro kosten wird – aber lästigen Verbindungsabbrüchen den Kampf ansagt. Und falls ihr im Deal-Dschungel den Überblick verloren habt, verraten wir euch an anderer Stelle,Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.