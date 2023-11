Amazon: Black Friday 2023 - Hilfreicher LAN-Adapter für die Nintendo Switch für rund 10 Euro im Angebot

Amazon: Am Black Friday für 10 Euro - Eines der nützlichsten Nintendo Switch-Gadgets behebt eine riesige Schwachstelle

Mit demsteht-Begeisterten eine hervorragende Gelegenheit bevor, ein gängiges Problem ihrer geliebten Konsole zu lösen - die unzureichende. Dabei sprengt sie keineswegs euer Budget, denn die Lösung aufgerade einmal rundDie Investition verspricht nicht nur für euch selbst einen, sondern auch für eure, denn sie verbessert die Stabilität eurer Netzwerkverbindung in all euren Online-Sessions. Vorbei ist die Zeit der Disconnects und Lags.Die Nintendo Switch, insbesondere ihre, litt schon immer unter einerEine kostengünstige und einfache Lösung für dieses Problem ist der, besonders relevant für diejenigen, die regelmäßig Online-Multiplayer-Spiele spielen. Titel wieoder Mario Kart 8 Deluxe können durch Verzögerungen oder gar Aussetzer, die aufgrund einer schwachen Netzwerkverbindung auftreten, schnell einmal zu einem frustrierenden Spielerlebnis werden. Ein einfacher LAN-Adapter, der am Black Friday auf Amazon sogar noch günstiger erhältlich ist, macht hier auf jeden Fall den Unterschied:Neben der Verbesserung der Stabilität bietet eine LAN-Verbindung noch weitere Vorteile. Zum Beispiel erleichtert sie dasvon frischem Spielefutter aus dem Nintendo eShop sowie das zuverlässigere Streamen vonauf Plattformen wie YouTube. Nintendo erkannte das Problem immerhin und, das über einen eingebauten LAN-Anschluss verfügt. Diejenigen, die ein Upgrade suchen, können die Nintendo Switch OLED, zum Beispiel immit, während des Black Fridays auf Amazon ebenfalls zu einem verlockenden Preis finden:Wenn der Handheld-Modus nicht gerade eure bevorzugte Art des Spielens darstellt und ihr ohnehin auf die OLED-Version verzichten könnt, dürfte der LAN-Adapter alles sein, was ihr bei eurer Nintendo Switch vermisst habt. Er lässt sich spielend leicht an einen dereurer Konsole anschließen. Während die simplen Standardmodelle erschwinglicher sind, könnt ihr euch für etwas mehr Geld auch einen Adapter mitgönnen. Allerdings dürften auch die günstigeren Optionen ihren Zweck hervorragend erfüllen.Für all diejenigen, die mehr als nur Hardware-Upgrades suchen, hat der Versandhausriese natürlich ebenfalls etwas im Gepäck:fürabstauben könnt, stellen wir euch an anderer Stelle vor. Und wenn euch nicht die Internetverbindung,, haben wir auch dafür dieparat.