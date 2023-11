Amazon: Black Friday 2023 - PS5 mit EA Sports FC im Bundle zum Tiefstpreis

Black Friday bei Amazon: Die PS5 bekommt ihr im Bundle mit EA Sports FC 24 gerade zum günstigen Tiefstpreis



Die HyperMotionV-Technologie in EA Sports FC 24 erfasst das Spiel so, wie es auch wirklich sein sollte. Die Technologie basiert auf volumetrischen Daten von mehr als 180 professionellen Fußballspielen, einschließlich Männer- und Frauenspielen, und gewährleistet die authentischsten und realistischsten Spielerbewegungen auf dem virtuellen Rasen.



Im Bundle enthalten ist, neben dem Code für EA Sports FC 24, außerdem noch die Vollversion von Astro's Playroom digitale Inhalte für den Ultimate Team-Modus in EAs neuester Fußballsimulation, einschließlich eines seltenen Goldspieler-Packs und drei untauschbaren Icon-Leihspielern, die ihr in fünf UT-Matches einsetzen könnt.



Das Black Friday-Angebot für das PS5-Bundle ist eine perfekte Gelegenheit, eurem Konsolen-Setup ein ordentliches Upgrade zu verpassen. Der neue Tiefstpreis ermöglicht endlich noch mehr Spielern, in den Genuss des Next-Generation-Gamings zu kommen. Damit für ausreichend frisches Futter gesorgt ist, haben wir hier gleich zehn brandneue PS5-Spiele, die am Black Friday auf Amazon schnelle SSD von Samsung, die auf Amazon ebenfalls deutlich reduziert



Zumhatein spannendes Angebot für diemitin petto: ein umfassendes Gaming-Paket, das sich an Fans modernster Spielekost richtet. Das, ursprünglich für 619,99 Euro angeboten, ist jetzt zu einemerhältlich. Es kombiniert Sonys leistungsstarke Next-Gen-Konsole 5 mit EAs immersiver Fußballsimulation und bietet so ein unvergleichliches Erlebnis.Die PlayStation 5 ist bekannt für ihre überwältigende Geschwindigkeit, dank ihrer, die nahezu sofortige Ladezeiten für installierte Spiele gewährleistet. So holt ihr alles aus euren Spiele-Sessions heraus, sodass ihr mehr Zeit mit Zocken und weniger Zeit mit Warten verbringt. Dasder PS5 erweitert eurer Gameplay außerdem um eine zusätzliche Dimension. Und diedes Controllers reagiert auf Siuationen im Spiel, wobei sie euch jeden Angriff, Schuss und den Nervenkitzel beim Erzielen eines Tores wortwörtlich spüren lässt.Wenn ihr euch für PlayStation 5-Bundle entscheidet, bekommt ihr mehr als nur eine Spielkonsole: Ihr taucht ein in eine Welt aus hochauflösendem Gaming auf der audio-visuellen Ebene, die eine besondersverspricht. Die 3der PS5 lässt euch fühlen, als würdet ihr Fußball nicht in EA Sports FC 24, sondern in den größten Stadien der Welt spielen und erweckt die Massen und die Atmosphäre auf dem Platz zum Leben. Zum Black Friday bekommt ihr auf Amazon die Chance, euch das dick geschnürte Paket aus PS5 und EA FC 24 zum einmaligenzu schnappen: