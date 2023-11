Amazon: LG 4K OLED-TV mit 77 Zoll & 120 Hz am Black Friday zum Tiefstpreis erhältlich

Black Friday bei Amazon: Gönnt euren Augen etwas Gutes – mit dem LG 4K OLED Smart-TV im Tiefstpreisangebot

Für diejenigen unter euch, die nicht nur Filme, sondern auch Games im Großformat schätzen, erweist sich einals eine herausragende Wahl. Aufist ein solcher gerade zum überzeugenden Tiefstpreis erhältlich, denn ambekommt ihr den, mitsamt seinen außergewöhnlichen Gaming-Funktionen und seinem kinoreifen Display so günstig wie nie zuvor.Sein großerlässt jedes Spiel und jeden Film zu einem visuellen Fest werden. Ursprünglich für 2.499 Euro erhältlich, wird das moderne Modell jetzt zum attraktivenvon 1.999 Euroangeboten. Es ist eine einmalige Gelegenheit für euch, eure Gaming-, Film- und Serien-Sessions mit Spitzentechnologie und unübertroffener Bildqualität aufzuwerten.Der LG OLED77B39LA zeichnet sich nicht nur durch seine(3.840 x2.160 Pixel) aus, die sicherstellt, dass jedes noch so winzige Detail in euren liebsten Spielen und Filmen mit kristallklarer Qualität dargestellt wird. Die OLED-Technologie bietet, die ein lebensechteres und noch immersiveres Seherlebnis schaffen. Das Fehlen einer Hintergrundbeleuchtung im OLED-Panel bedeutet, dass ihr eine gleichmäßigere Beleuchtung und Farbgebung über den gesamten Bildschirm erhaltet, was das gesamte Bild verbessert. Am Black Friday bekommt ihr den Smart-TV bei Amazon mit starkenFür leidenschaftliche Gamer sind die nativeund eine dievon 0,1 Millisekunden des LG 4K OLED Gaming-TVs entscheidende Merkmale. Sie gewährleisten ein flüssiges und reaktionsfreudiges Gameplay, das für schnelle Spiele unerlässlich ist. HDR-Features, einschließlich Dolby Vision und HDR10, erwecken Games und Filme mit atemberaubenden Kontrasten und Farben förmlich zum Leben.Die zweieignen sich ideal für die Next-Gen-Spielekonsolen aus dem Hause Microsoft und Sony. Der LG OLED77B39LA Smart-TV läuft auf der benutzerfreundlichen WebOS 23-Plattform und bietet eine nahtlose Schnittstelle für den Zugriff auf verschiedene. Sprachassistenten wieundtragen zur Bequemlichkeit bei und ermöglichen eine einfache Navigation und Steuerung und der Quad-Core-Prozessor sorgt für eine reibungslose und schnelle Reaktion.Wer einen hochwertigen Fernseher sucht, der fortschrittliche Gaming-Funktionen mit einem erstklassigen Erlebnis für Cineasten kombiniert, wird mit dem LG 4K OLED-TV garantiert glücklich. Euch fehlt noch, um die Stärken eures neuen Fernsehers so richtig auszuspielen? Auch da hat, sowie derparat.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.