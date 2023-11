Amazon: Black Friday - Alienware Gaming-Monitor mit 360 Hz, IPS & 27 Zoll zum Tiefstpreis sichern

Gaming-Monitor von Alienware am Black Friday auf Amazon zum unschlagbaren Preis abstauben

In der Welt der Videospiele ist die richtige Ausrüstung der Schlüssel zum Erfolg. Herstellerist sich dessen bewusstund stellt mit seinenein Paradebeispiel dar. Ambieteteuch einen besonders interessanten Hochleistungsmonitor an, der sich dank seiner technischen Spezifikationen vor allem für den kompetitiven Bereich eignet.Konkret handelt es sich dabei um den, den ihr mit dem Deal des Versandhausriesen gerade ganzebekommt. Dermacht einen der besten Premium-Gaming-Monitore endlich erschwinglich – wenn ihr also besonders viel inoderunterwegs seid, solltet ihr euch die Chance besser nicht entgehen lassen.Der Alienware AW2724HF zeichnet sich durch eineauf einemaus, das eine flüssige Bildwiedergabe, vor allem in schnellen Spielen, gewährleistet. Die beeindruckendedes Monitors von gerade einmal einereliminiert effektiv lästiges Bluring oder Ghosting und ermöglicht so schnellere Reaktionen bei actiongeladenen Titeln. Die größere Bildschirmfläche und der weite Betrachtungswinkel machen dasnicht nur optisch ansprechend, sondern sorgen auch dafür, dass ihr euch mitten im Geschehen wiederfindet. Bei Amazon bekommt ihr den Gaming-Monitor am Black Friday jetzt soAbgesehen davon zeichnet er sich durch eine hohe Farbgenauigkeit, die konsistente, präzise Farben für naturgetreue Bilder gewährleistet, aus. Durch die Integration der-Technologie und die VESA AdaptiveSync-Zertifizierung gehört Screen Tearing und Stottern der Vergangenheit an, was euer Gameplay nur noch flüssiger und angenehmer macht., eine Funktion, die für eine geringe Emission von blauem Licht entwickelt wurde, reduziert die Belastung durch eben jenes, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen, während ihr in längere Gaming-Sessions abtauchen könnt.Alienwares neuestesist speziell für ambitionierte Hobby-Gamer und angehende eSportler konzipiert. Der Monitor verfügt über einen sechseckigen Standfuß, eine ausziehbare, einen vollständig verstellbaren Standfuß und einen zentralen OSD-Joystick. Jede neue Ergänzung des Designs zielt darauf ab, das gesamte Spielerlebnis zu verbessern und Funktionalität mit Stil zu vereinen, um eine Spielumgebung zu schaffen, die sowohl effizient als auch ansprechend ist.Egal, ob ihr euch eher zu den alten Hasen oder zum Frischfleisch in der Szene zählt: Der Gaming-Monitor von Alienware bietet genau die Funktionen und die Leistung, die ihr braucht, um euer Spielerlebnis auf das nächste Level zu heben., auf hochmoderne Technik aber nicht verzichten will,aber ebenfalls eine aufregende Alternative.