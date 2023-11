Amazon: LG OLED Gaming-Monitor mit 27 Zoll & 240 Hertz am Black Friday mit 27 Prozent Rabatt sichern

Zeit für einen OLED-Monitor: Am Black Friday bekommt ihr ein Top-Modell von LG auf Amazon besonders günstig

Als leidenschaftliche Zocker und Fans brandneuester Gaming-Technologie dürftet ihr einenbestimmt besonders spannend finden. Dank der Angebote am, dieund Co. euch vorsetzen, bekommt ihr einen solchen von Technikriesenun sogar zum verlockenden Preis.Ganz konkret geht es um den, der eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll bietet, über die sich das hochmoderne OLED-Panel erstreckt. Zum Black Friday bietet Amazon ein beeindruckendes Angebot für den hochwertigen Monitor an. Ursprünglich fürerhältlich, ist er jetzt für nurverfügbar – ein ausgezeichneter Zeitpunkt also, euer Gaming-Setup auf das nächste Level zu hieven.Der LG UltraGear 27GR95QE-B ist nicht irgendein Gaming-Monitor. Er ist ein Tor zu einem immersiveren Spielerlebnis, dank seines nahezu randlosen. Mit einervon 2.560 x 1.440 Pixeln erweckt dieser OLED-Monitor eure Spiele mit messerscharfer Klarheit und realitätsnahen Farben zum Leben. Seine rasantevon nur 0,3 Millisekunden (GtG) stellt sicher, dass ihr jeden Moment der Action ohne Verzögerung erlebt, während die Bildwiederholrate von wettbewerbsfähigenein reibungsloses Gameplay bietet – unerlässlich, wenn ihr kompetitive Titel wieund Co. spielt. Am Black Friday spart ihr bei Amazon überauf den leistungsstarken LG-Monitor:Seine Kompatibilität mit den neuesten Technologien ist ein Schlüsselmerkmal des LG UltraGear 27GR95QE-B. Er ist nicht nur-kompatibel und vom Grafikkartenhersteller verifiziert, was sicherstellt, dass ihr ein flüssiges, ruckelfreies Spielerlebnis geboten bekommt. Auchverbessert jenes, indem es stets für eine verzögerungsfreie Darstellung sorgt. Mitund DCI-P3 98,5 % liefert der Gaming-Monitor eine außergewöhnliche Kontrastschärfe und macht die Spielgrafik noch realistischer und immersiver.Die Konnektivität erfolgt dank mehrerer Anschlüsse, darunter, DisplayPort 1.4, USB 3.0 und ein Kopfhöreranschluss, nahtlos mit den meisten Geräten. Die Einstellungen des Monitors können mit derper Maus einfach angepasst werden, was zu seinem benutzerfreundlichen Design beiträgt. Darüber hinaus schafft diedie perfekte Gaming-Atmosphäre und rundet das immersives Erlebnis ab.Dasdes LG UltraGear 27GR95QE-B, gepaart mit modernsten technischen Features, lässt den OLED-Monitor zu einem wertvollen Upgrade für jedes Gaming-Setup werden. Sagt euch das LG-Modell nicht zu, findet ihr aber ein hervorragendes Pendant im von uns vorgestelltensogar zum Tiefstpreis bekommen könnt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.