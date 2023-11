Amazon: Black Friday - Das beste Zubehör für die PS5 bekommt ihr aktuell zu Tiefstpreisen

Black Friday bei Amazon: Auf das beste PS5-Zubehör könnt ihr jetzt ordentlich sparen

#1 DualSense (Edge) Controller

#2 Hochwertiges Wireless-Headset

ANZEIGE:

#3 Externe SSD für zusätzlichen Speicherplatz

#4 Leistungsstarke Ladestation

#5 PS5-Fernbedienung für das Streamen:

Über die Grundausstattung hinaus: Weitere lohnenswerte Zubehörteile

Tragetasche : Wenn ihr viel unterwegs seid, dabei aber nicht auf Sonys Spielekonsole verzichten wollt, kann eine robuste Tragetasche sie vor Stößen und Kratzern schützen.

: Wenn ihr viel unterwegs seid, dabei aber nicht auf Sonys Spielekonsole verzichten wollt, kann eine robuste Tragetasche sie vor Stößen und Kratzern schützen. Joystick oder Lenkrad : Für diejenigen, die Renn- oder Flugsimulationsspiele genießen, kann ein Joystick oder Lenkrad das immersive Erlebnis erheblich verbessern. Ein beliebtes Beispiel stellt das Logitech G29 dar, dass es am Black Friday bei Amazon stark reduziert gibt.

: Für diejenigen, die Renn- oder Flugsimulationsspiele genießen, kann ein Joystick oder Lenkrad das immersive Erlebnis erheblich verbessern. Ein beliebtes Beispiel stellt das HD-Kamera: Eine HD-Kamera für die PS5 ist ideal für Spieler, die am Streaming oder der Erstellung von Inhalten interessiert sind und bietet hochwertige Videos für Live-Streams oder Aufnahmen.