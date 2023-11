Amazon: Die ASUS ROG Ally gibt es am Black Friday rund 150 Euro günstiger

Black Friday bei Amazon: Die ASUS ROG Ally gab es noch nie günstiger

Für diejenigen unter euch, die nach einem erstklassigen Spielerlebnis für unterwegs suchen, ist dieeine herausragende Wahl. Ambekommt ihr sie sowohl in ihrer Standardausführung als auch in der stärkeren Extreme-Version zumaufDas Gerät definiertmit seinem hochmodernen AMD Ryzen Z1 Pro-Prozessor neu und bewältigt aufregende Triple A- , aber natürlich auch kleinere Indie-Titel mühelos. Mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr gerade rundDas fortgeschrittene APU-Design des ASUS ROG Ally bietet nicht nur eine starke Leistung, sondern wird auch mit einemgepaart. Seinmit-Unterstützung sorgt für gestochen scharfe und flüssige Bilder – sogar in schnelleren Spielen. Vor lästigen Rucklern oder gar Screen Tearing braucht ihr euch so niemals zu fürchten. Am Black Friday ist die ASUS ROG Ally auf Amazon günstiger denn je, denn Preisvergleichsportal Geizhals zufolge zahlt ihr aktuell den historischen Tiefstpreis fürDank ausgereifterbietet der Handheld beispiellosen Zugang zu einer Vielzahl von Spielebibliotheken und Game Streaming-Diensten. Die Funktion stellt sicher, dass ihr alle eure Lieblingstitel stets und im wahrsten Sinne des Wortes zur Hand habt – unabhängig von ihrer Plattform.Darüber hinaus verbessert dasder ASUS ROG Ally euer Benutzererlebnis, indem es eine nahtlose Navigation auf dem Windows-Desktop ermöglicht. Das Feature ist besonders praktisch, um Einstellungen anzupassen oder neue Spiele zu installieren und macht das Gerät nicht nur zu einer Spielkonsole, sondern zu einem vielseitigen Begleiter für unterwegs.Das ergonomische Design und das leichte Gewicht des Handheld, der nurwiegt, sorgen für Komfort selbst in den ausgedehntesten Gaming-Sessions. Wer also eine Alternative zumodersucht, der dürfte mit der ROG Ally von ASUS die ideale Wahl treffen. Aber: Auch dieDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.