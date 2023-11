Amazon: WQHD-Monitor von Acer mit starken Features am Black Friday für unter 200 Euro sichern

Black Friday auf Amazon: Gaming-Monitor von Acer bietet alles, was ihr braucht zum Schnäppchenpreis

Für diejenigen unter euch, die ein sich amaufnach einemumsehen, haben wir gute Neuigkeiten: Herstellerbietet einen Bildschirm, der nur wenige Wünsche offenlässt, aktuell zum Schnäppchenpreis vonan.Derist derweil nämlich zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich: Ursprünglich für 249,90 Euro angeboten, bekommt ihr ihn mit dem Deal des Versandhausriesen jetzt für nur 199,90 Euro. Trotz des vergleichsweise günstigen Preises brauchen sich seine technischen Spezifikationen nicht zu verstecken.Mit dem Acer Nitro XV271UM3 genießt ihr einevon 2.560 x 1.440 Pixeln auf einer Diagonale von. Das-Panel sorgt für lebendige Farben und scharfe Details aus jedem Winkel, doch damit nicht genug: Der Gaming-Monitor überzeugt vor allem durch flüssiges Gameplay bei hohen Bildwiederholraten von bis zu. Hinzu kommt seine rasante Reaktionszeit von nicht einmal einer Millisekunde – ein entscheidender Vorteil, wenn ihr regelmäßig kompetitive Titel wie zum Beispielspielt. Bei Amazon spart ihr am Black Friday guteund sichert euch das Acer-Model zum bisherigen Tiefstpreis:Gerade-Technologie stellt einen weiteren bedeutenden Pluspunkt dar. Sie synchronisiert die Bildrate des Monitors mit der Grafikkarte und bietet so stets ein nahtloses Spielerlebnis. Abseits seiner Geschwindigkeit glänzt der Acer Nitro XV271UM3 aber auch in Bezug auf die Bildqualität, denn das-Feature verbessert das gesamte visuelle Erlebnis und sorgt für gleichmäßige Helligkeit, starke Kontraste und intensive Farben, die euer Spielerlebnis nur noch immersiver werden lassen.Die Optik des technisch starken Gaming-Monitors ist eher schlicht, wenn auch modern gehalten: Acer entschied sich für ein, was minimale Rahmen um den Bildschirm bedeutet. Vor allem bei grafisch anspruchsvollen Titeln kommt dies zur Geltung, aber auch, wenn ihr ein Multi-Monitor-Setup nutzt, machen sich die nahezu nahtlosen Übergänge zwischen den Bildschirmen bezahlt.Mit dem Acer Nitro XV271UM3 bekommt ihr also eine lohnenswerte Kombination aus futuristischen Features zu einem verhältnismäßig kleinen Preis geboten, der nun sogar noch einmal etwas gesunken ist. Wer sich letzten Endes aber doch lieber für einbei seinem Gaming-Monitor entscheidet, der sollte unbedingt einen Blick auf das exzellenteüber 250 Euro sparen könnt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.