Amazon: Black Friday - Xbox Series Wireless Controller knapp 20 Euro günstiger im Angebot

Amazon: Xbox Series Wireless Controller am Black Friday für unter 40 Euro im Angebot

In der Welt der Videospiele ist ein gutes Gamepad oft ein unverzichtbares Werkzeug, nicht nur für die Konsoleros unter uns, sondern tatsächlich auch all jene, die am PC zocken. Ambietet euchjetzt eine hervorragende Gelegenheit, euch ein solches zu sichern: Der beliebteist zum deutlich reduzierten Spitzenpreis erhältlich.Das Angebot dürfte gerade rechtzeitig für Fans von Titeln wie dem jüngst erschienenenoder dem schweißtreibenden Souls-Klonkommen. Doch auch für Freunde anderer Genres kann ein Controller eine entspanntedarstellen.Der Xbox Wireless Controller ist also nicht nur für Microsofts Spielekonsolen geeignet, sondern dank der hervorragendenauch für eine Vielzahl von PC-Spielen wie geschaffen. Er wird auch vonvoll unterstützt, sodass Spieler nahtlos zwischen Maus und Tastatur und dem Xbox Series-Gamepad wechseln können. Zum Black Friday bietet Amazon den Controller mit einem Rabatt vongegenüber seiner UVP von 59,99 Euro an:Den Xbox Series Wireless Controller gibt es in unzähligen verschiedenen. So könnt ihr zum Beispiel zwischen leuchtendem Pink, neon-grellem Gelb, giftigem Grün und stilvollem Schwarz wählen. Doch es geht natürlich nicht um das Äußere: Microsoft hat das Gamepad für seine Next-Gen-Konsolen noch. Das D-Pad ähnelt nun dem des teureren Elite-Controllers, und es übernimmt auch dessen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten. Ein besonderes Feature ist der, mit dem Spieler schnell Clips oder Screenshots aufnehmen und teilen können.Besagte Anpassungsmöglichkeiten werden durch diesogar noch einmal erweitert. Ihr könnt die Tasten des Controllers beispielsweise ganz nach euren Wünschen belegen, wenn es euch zum Beispiel stört, in einem Spiel statt mit dem rechten Schulter-Button mit dem linken zuschlagen zu müssen. Der Controller kann sowohl über einals auch drahtlos übermit einem Gaming-PC, einem Android-Gerät oder einer Konsole verbunden werden. Zusätzlich verfügt er über eine 3,5-Millimeter-Buchse für Headsets.Die geniale Kombination aus Design, Funktionalität und Preis macht den Xbox Wireless Controller zu einer attraktiven Alternative für Gamer, die ihrer herkömmlichen Eingabegeräte überdrüssig sind. Für PC-Spieler bietet sich jedoch auch derzu finden gibt, als sinnvolle Ausweichmöglichkeit an. Am Ende liegt die Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes in eurer Hand, denn ihr solltet vor allem danach gehen, welches der beiden Gamepads euch auch in längeren Spiele-Sessions angenehmer unter den Fingern ist.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.