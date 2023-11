Amazon: Black Friday - Mächtiger Gaming-Monitor mit 32 Zoll, WQHD & 165 Hz für unter 220 Euro im Angebot

Amazon: Am Black Friday sichert ihr euch den 32 Zoll großen Gaming-Monitor von ODYS noch günstiger

Euch kann euer Bildschirm für ein immersives Spielerlebnis nie zu groß sein Dann ist das aktuelle Angebot vonein wahr gewordener Traum. Ambekommt ihr einen grandiosen, der mit einem massivenund eineraufwartet, zum günstigen Preis geboten.Derverspricht, eure Spiele-Sessions auf ein völlig neues Level zu heben. Trotz seineshält der Monitor sich nicht mit einer Reihe von spannenden Funktionen zurück, sondern das Gegenteil ist der Fall.Eines der herausragenden Merkmale des ODYS XP32 Pro st die bereits angeschnittene, flotte Bildwiederholfrequenz von– ein Segen für Gamer, die sich in schnellen Shootern oder kompetitiven Titel wieoderheimisch fühlen. Sie gewährleistet einund macht jede schnelle Bewegung eurer Gegner glasklar, sodass ihr vor frustrierendem Bildschirmstottern oder Schlieren bewahrt seid. Auf Amazon zahlt ihr für den mächtigen Gaming-Monitor am Black Friday fürDie gestochen scharfemit 2.560 x 1.440 Pixeln ermöglicht es euch, jedes kleine Detail problemlos wahrzunehmen. Die großzügige Bildschirmgröße von 32 Zoll ist perfekt wenn ihr auchwie den erst kürzlich veröffentlichtenDLC,, der so zu einer noch beeindruckenderen Augenweide wird, zu euren liebsten zählt.Dasdes Gaming-Monitors und einevon nur einer Millisekunde machen ihn zu einem starken Konkurrenten für die Top-Modelle von Samsung, LG und Co.. Hinzu kommen hochmoderne Features wie- und-Technologien, die sicherstellen sollen, dass euer Monitor und eure Grafikkarte jederzeit perfekt harmonieren und sich ihre Bildraten synchronisieren, um lästige Verzögerungen und das gefürchtete Screen Tearing zu eliminieren.Für alle, die eine größere Alternative zum Standard-Format der Gaming-Monitore suchen, aber keinenauf ihrem Schreibtisch stehen haben wollen, ist der ODYS XP32 Pro eine ausgezeichnete Wahl. Wenn euch jedoch der Sinn nach einem größeren Bildschirm für eure liebsten Blockbuster – sei es im Film- oder Videospielbereich – steht, hat der Versandhausriese ebenfalls: Dengerade stark reduziert. Außerdemimmer wo es im Deal-Dschungel langgeht.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.