Amazon: Zum Ende der Black Week: Sony 4K Smart-TV mit HDR und 120 Hz im Angebot

Amazon: Perfekt für die PS5 - Das hat der Sony Smart-TV auf dem Kasten

Sony Bravia XR-65X95L: Smart auch im Design

entwickeln sich stets weiter und sind natürlich auch für Gamer ein zentraler Bestandteil des Spielerlebnisses. So geraten die Top-Modelle nicht mehr länger nur in den Fokus von Cineasten, sondern auch- und-Besitzer stellen hohe Ansprüche an ihren Fernseher. In den letzten Stunden der-Woche bietet euchein Modell von, dass kaum einen Wunsch offenlässt.Wollt ihr euer heimisches Gaming-Setup aufwerten, ist dereine hervorragende Wahl, die mit einer hohenund eineraufwartet. Und mit dem Deal des Versandhausriesen könnt ihr obendrein noch einmal ordentlich Geld sparen.Mit dem Bravia XR-65X95L setzt Sony wie gewohnt ein Zeichen in puncto Qualität und Innovation. Der Smart-TV verfügt über eine kristallklare 4K-Auflösung und eine schnelle Aktualisierungsrate von, was sicherstellt, dass jedes Frame eures Spiels in atemberaubender Klarheit und flüssiger Bewegung gerendert wird. Dieverbessert das Spielerlebnis mit dynamischen Bildern, strahlenden Lichtern, tiefsten Schwarztönen und facettenreichen Farbnuancen. Er minimiert gleichermaßen Lichtreflexionen um Highlights herum, sodass selbst kleinste Details nicht verborgen bleiben. Bei Amazonauf das Spitzengerät:Doch auch hinsichtlich seinerüberzeugt der Sony Bravia XR-65X95L. Dank seiner fortschrittlichenscheint der Ton direkt vom Bildschirm zu kommen, was euch voll und ganz in eure virtuellen Welten eintauchen lässt. Das bedeutet, ihr könnt jedes Detail nicht nur sehen, sondern sogar hervorragend hören - vom Aufprall der Munition in einem schweißtreibenden Shooter bis zum Rattern der Motoren in einer rasanten Rennsimulation als stündet ihr direkt am Rande des Spielgeschehens.Vor allem für PlayStation 5-Anhänger ist der Sony Bravia XR-65X95L die perfekte Wahl: Er verfügt über deninfür reibungsloses, reaktionsschnelles Gameplay und, um wichtige Details selbst in den dunkelsten und hellsten Bereichen des Bildschirms problemlos darzustellen. Der Fernseher bringt sogar ein spezielles, das die brandneuen Fadenkreuz- und Custom Screen-Funktionen enthält, die euch möglicherweise einen Vorteil in eurer kompetitiven Session bieten, mit.Dasdes Sony Bravia XR-65X95L ist sowohl elegant als auch praktisch: Seinmit nahtloser Kante macht ihn zu einer stilvollen Ergänzung für jeden Raum. Der Smart-TV wird mit einerfür zusätzlichen Komfort geliefert. Darüber hinaus bietet der Drei-Wege-Aluminium-TV-Ständer, sodass ihr zwischen der Standard-, der schmalen und der erhöhten Position wählen könnt, wobei letztere perfekt ist, um eine Soundbar darunter zu installieren.Dasist ein zusätzlicher, netter Nebengeschmack des Sony Bravia XR-65X95L. Als Bravia-Besitzer erhaltet ihr Zugang zu Hunderten von Filmen – ganz einfach via App. Ihr könnt zehn Filme in feinster 4K HDR-Qualität auswählen und ganzegenießen. Der Sony Bravia XR-65X95L nicht nur ein Fernseher; er ist ein umfassendes Unterhaltungssystem, das speziell für Gamer entwickelt wurde. Wer allerdings noch nach einer Alternative oder dem passenden Gegenstück in Form einer PS5 sucht, der sollte einen Blick aufwerfen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.