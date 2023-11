Amazon: Highend-Gaming-Monitor von ASUS mit 4K, IPS und 144 Hz stark reduziert im Angebot

Amazon: IPS, 144 Hz und 4K – Schnappt euch den genialen Gaming-Monitor von ASUS jetzt zum Schnäppchenpreis

Seht ihr euch aktuell nach einem brandneuen, der kaum noch Platz für Wünsche offenlässt, um, hatgenau das richtige Angebot für euch am Start: Ihr bekommt ein Modell der Spitzenklasse vongeboten, bei dem ihr auch noch so richtig sparen könnt.Nicht nur, dass er mit einer Bildschirmdiagonale voneine optimale Größe mit an den Tisch bringt, sondern auch seine flotte Bildwiederholfrequenz und seine hohemachen ihn, gepaart mit seinen restlichen Specs, zu einer hervorragenden Wahl. Mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr für den ASUS TUF Gaming VG28UQL1A geradeSpeziell für den Gaming-Bereich konzipiert, bietet der Monitor aus ASUS TUF-Reihe euch eine blitzschnelle Bildwiederholfrequenz von– ein starker Vorteil also, wenn ihr regelmäßig in spannenden Multiplayer-Matches um den Sieg ringt. Doch auch für Singleplayer-Fans eignet er sich, bringt er doch eine bereits erwähnte, kristallklare Auflösung vonPixeln, die sich über ein modernes-Panel erstrecken, mit. Im Angebot von Amazon zahlt ihr statt der UVP von 999,90 Euro gerade fast die Hälfte:Seinevon unter einer Millisekunde schmeichelt seinen restlichen technischen Spezifikationen, zu denen natürlich auch Nvidias- ebenso wie AMDs-Technologie zählen. Obendrein verfügt der Gaming-Monitor über, mit dem euch die kleinsten Details selbst bei schwächsten Lichtverhältnissen in euren Spielen nicht verborgen bleiben., während ihr lebendige Farben und starke Kontraste genießt. Und das, kurz, garantiert eine außergewöhnliche Spielgrafik, frei von lästigem Ghosting oder Tearing.Auf dergibt es ebenfalls nichts zu bemängeln: Der Standfuß lässt euch den Bildschirm beliebig anpassen, ihr könnt ihn nicht nur drehen und neigen, sondern selbstverständlich auch in der Höhe verstellen, um ihn optimal an euren Blickwinkel anzupassen und euren Nacken nicht länger zu strapazieren. Auch bei den Schnittstellen geizt Hersteller ASUS keineswegs: Nebenfindet ihr noch DisplayPort- und natürlich auch USB-Anschlüsse vor. Gerade Konsolenbesitzer dürften sich freuen, ist das Modell so auch mit dersowie derbestens nutzbar.Wollt ihr eurem Setup also einverpassen, braucht ihr nicht erst darauf zu warten, dass der Weihnachtsmann euch etwas passendes unter den Baum legt: Mit dem ASUS TUF VG28UQL1A Gaming-Monitor erfüllt ihr euch schon vor dem Fest all eure Wünsche. Wer sich mehr über die kleinen Dinge im Leben freut, geht aber nicht leer aus: Beigerade ebenfalls im Angebot.