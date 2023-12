Amazon: 4K QLED-TV mit 65 Zoll und HDR10 für rund 550 Euro sichern

Amazon: 65 Zoll, QLED-Panel & mehr – das hat der Smart-TV zum Schnäppchenpreis zu bieten

Ihr dachtet bislang, für einen guten, der mit einer Bildschirmdiagonale jenseits der 50 Zoll und starken Specs aufwartet, müsst ihr ein Vermögen auf den Tisch legen? Nicht bei, denn mit dem aktuellensichert ihr euch einenmitjetzt zum Schnäppchenpreis.Hierbei handelt es sich ganz konkret um den, den ihr mit dem Deal des Versandhausriesen fürangeboten bekommt. Neben seiner ordentlichen Größe hat er natürlich noch weitere vorteilhafte Features unter der Haube.Dass gut nicht immer teuer sein muss, stellt Hersteller Hisense mit dem 65E7KQ wieder einmal unter Beweis: Hinter seiner bereits angesprochenen Bildschirmdiagonale versteckt sich ein modernes, welches für eine hohe Helligkeit und lebendige Farben garantiert. Dankwird das ohnehin schon brillante Bild des 4K-TVs sogar noch einmal ganz automatisch verbessert. Mit dem Angebot von Amazon spart ihr gerade rund 50 Euro gegenüber seinem üblichen Preis, während man das Gerät bei anderen Anbietern nur noch teurer findet:Dank seinesprofitiert ihr von einem unkomplizierten Zugriff auf die gesamte Palette der Streaming-Anbieter. Features wie, das euch direkt ins Geschehen versetzen soll und den Klang mit extremer Klarheit und Tiefe erfüllt, oder aber, mit welchem euch selbst dunkelste Details nicht verborgen bleiben, zählen zu seinen weiteren Vorteilen. Und vor allem leidenschaftliche Zocker kommen dank des cleveren, der sogar einenund VRR mit sich bringt, womit für eine möglichst geringe Latenz gesorgt und lästige Ruckler eliminiert sein sollten, voll auf ihre Kosten.Per integriertem, wahlweise Alexa Built-in oder VIDAA Voice, wird die Eingabe per Fernbedienung zum größten Teil überflüssig – Das Vor- und Zurückspulen, Anhalten oder Abspielen von Inhalten dürfte also selten komfortabler gewesen sein. Zu seinenzählen neben den herkömmlichen HDMI-Schnittstellen natürlich auch ein USB-Hub, ebenso ist Bluetooth und WLAN- zusätzlich zu einem LAN-Anschluss vorhanden.Einzig und allein, was diedes QLED-TV anbelangt, müsst ihr ein paar Abstriche machen: Auf rasante 120 Hertz verzichtet Hisense leider, stattdessen bekommen wir mit dem 65E7KQ standardmäßige 60 Hz geboten. Wer vor allem schnelle Multiplayer-Titel über dieder die-Konsole zockt, für den dürfte dies ein besonderes Hauptaugenmerk darstellen – alle anderen sollten aber auch mit einer geringeren Aktualisierungsrate ihren Spaß finden. Ist euch ein 65 Zoll-Fernseher hingegen doch zu mächtig, findet ihraus dem Highend-Bereich ebenfalls vergünstigt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.