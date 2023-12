Amazon: PS5-Headset im Angebot - Das Sony Pulse 3D gibt es jetzt zum Schnäppchenpreis

Das hat das Sony Pulse 3D zu bieten

Intuitive Bedienung und vielseitige Konnektivität

Ein hochwertigeskann das Gaming-Erlebnis auf dererheblich verbessern, indem es eine tiefere Immersion und eine klarere Kommunikation ermöglicht. Besonders das, das speziell für die PS5 entwickelt wurde, hebt sich durch seine Fähigkeit hervor, das innovative 3D-Audio der Konsole optimal zu nutzen.Aktuell bietetdiesesauf die unverbindliche Preisempfehlung an.Das Sony Pulse 3D-Wireless-Headset ist eine perfekte Ergänzung für eure PS5, da es speziell für die Nutzung derder Konsole optimiert wurde. Diese Technologie ermöglicht es euch, in eine Soundlandschaft einzutauchen, in der Töne aus allen Richtungen zu kommen scheinen, was das Spielerlebnis intensiviert und realistischer macht.Das Design des Headsets ist nicht nur elegant und passend zum Look der PS5, sondern bietet auch optimalen Tragekomfort. Die Ohrpolster und das Kopfbügelband sind so gestaltet, dass sie auch bei langen Gaming-Sessions angenehm zu tragen sind. Diedes Pulse 3D sind ideal positioniert, um eure Stimme klar und deutlich aufzunehmen, während die Geräuschunterdrückungstechnologie störende Hintergrundgeräusche minimiert.Diedes Headsets sind leicht erreichbar und ermöglichen es euch, Einstellungen wie Mikrofonstummschaltung, Master-Lautstärke und das Mischverhältnis für In-Game-Audio und Chat schnell anzupassen. Dies sorgt für eine nahtlose und störungsfreie Spielerfahrung.Zusätzlich zur drahtlosen Konnektivität über den mitgelieferten Wireless-Adapter, verfügt das Pulse 3D auch über einen, der es mitund Mobilgeräten kompatibel macht. Der integrierte Akku des Headsets ermöglicht bis zukabelloses Spielen, was besonders bei langen Gaming-Sessions von Vorteil ist.Aktuell ist daserhältlich. Dank eines Rabatts in Höhe von 12 Prozent schlagt ihr fürzu. Wenn ihr euer PS5-Erlebnis mit hochwertigem Sound und komfortabler Kommunikation bereichern wollt, ist dies eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein Premium-Headset zu einem attraktiven Preis zu erwerben.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.