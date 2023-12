Amazon: 4K-TV mit 85 Zoll im Angebot gerade über 20 Prozent reduziert

Amazon: Den hervorragenden Hisense 4K-TV mit 85 Zoll bekommt ihr jetzt so richtig günstig

Bei manchen Dingen im Leben kommt es eben doch auf die Größe an, zum Beispiel, wenn ihr euch zum Kreis der Blockbuster-Fans zählt. Habt ihr euch bei der Bildschirmdiagonale euresnach oben hin kein Limit gesetzt, hatjetzt das perfektefür euch parat.Hier bekommt ihr nämlich mit demeinengeboten, dessen Bild sich über stolzeerstreckt. Doch auch auf die Technik kommt es natürlich an – diese braucht sich allerdings nicht hinter seinem durchauszu verstecken.Nicht nur für Leinwand-Liebhaber, sondern auch all jene, die gerne in epische Videospielwelten a laoder die des zauberhaftenabtauchen, dürfte sich der Fernseher lohnen. Mit seinen verbauten LED-Panels und seiner 4K Ultra HD-Auflösung, die rund viermal so scharf wie Full HD ist, garantiert der Hisense 85A6EG stets für gestochen scharfe Bilder mitund. Bei Amazon spart ihr euch gerade eine ganze Stange Geld und zahlt im Angebot nurfür den riesigen Smart-TV:Doch damit nicht genug: Sein brillantes Bild wird nebenauch von einer hochmodernen, dem-Feature sowie der-Technologie unterstützt. So bleiben euch selbst in dunkelsten Arealen, sei es im Film, in einer Serie oder einem Game, keine Details und Feinheiten verborgen. Und dank deswerden selbst Full HD-Inhalte auf 4K-Qualität gebracht.Besonders spannend für: Der TV bringt einen eigenen Spiele-Modus, der mittelsfür eine extrem geringe Latenz sorgt, mit. Außerdem Könnt ihr noch in einen eigenenwechseln, während euch volle Konnektivität viaundgewährleistet wird. Und wenn ihr zum Angebot von Netflix, Prime, YouTube und Co. wechseln wollt, gelingt euch dies unkomplizierter denn je per einfachem Knopfdruck.Hinzu gesellen sich standardmäßige Features wie einevia Alexa über die beiliegende Fernbedienung. Bei seinersetzt der Hisense Smart-TV aber lediglich auf 60 Hertz. Wer nicht nur besser sehen, sondern auch hören will, für den hatDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.