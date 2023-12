Amazon: Großer Gaming-Monitor von Samsung mit 4K, 165 Hz & 55 Zoll zum Tiefstpreis im Angebot

Amazon: Den Samsung Odyssey Ark mit 55 Zoll und Highend-Specs bekommt ihr gerade günstiger denn je

ANZEIGE : Samsung Odyssey Ark Curved S55BG970NU für 1.499 Euro bei Amazon kaufen.

: Ersparnis: 3 Prozent

Wollt ihr noch tiefer in eure liebsten Videospielwelten abtauchen, so ist ein möglichst großenahezu unerlässlich. Einen solchen bekommt ihr gerade aufzum, denn Herstellersetzt euch mit dem aktuellen Angebot ein Gerät vor die Nase, mit sagenhaftenund starken Specs überzeugt.Dersteht für flüssiges Gameplay und atemberaubende Treue zum Detail beim Zocken. Noch zum Markstart waren nicht nur dieses, sondern auch vergleichbare Modelle zu Preisen jenseits der 2.000 Euro-Marke erhältlich. Nun bekommt ihr für nurdie Gelegenheit, euer Setup auf das nächste Level zu heben.Mit seiner fortschrittlichen-Technologie gewährleistet der Gaming-Monitor ein reibungsloses, unterbrechungsfreies Gameplay, selbst während der intensivsten Szenen. Seine Bildwiederholfrequenz von, gepaart mit einervon nur einer Millisekunde, eliminiert jegliche Verzögerungen, sodass jede Aktion sofort und präzise dargestellt wird. DasVA-Panel, ausgestattet mit der Quantum Matrix-Technologie, beeindruckt mit einer hohen Helligkeit vonund einem erstaunlichen Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Das bedeutet, ihr werdet die tiefsten Schwarztöne und die lebhaftesten Farben sehen und jedes Spiel direkt vor euren Augen zum Leben erwecken.Das gewölbtedes Samsung Odyssey Ark ist so konzipiert, dass es der natürlichen Krümmung des menschlichen Auges entspricht. Dies stellt, zusammen mit demund der, sicher, dass eure Augen auch bei langen Gaming-Sessions nicht an ihre Belastungsgrenze gebracht werden. Lange Stunden vor dem Bildschirm werden weniger anstrengend, sodass ihr euch auf das Zocken konzentrieren könnt, ohne euch dabei unwohl oder ausgelaugt zu fühlen.Darüber hinaus ist der Gaming-Monitor hochkompatibel mit verschiedenenund. Mit mehreren Anschlüssen, einschließlich zweier HDMI-, einer DisplayPort- und zwei USB 3.0-Schnittstellen, ist die Konnektivität ein Kinderspiel – völlig gleich, ob ihr Konsolero oder PC-Enthusiast seid.Neben seiner technischen Leistungsfähigkeit ist der Samsung Odyssey Ark Curved S55BG970NU natürlich auch benutzerfreundlich. Im Lieferumfang ist alles enthalten, was ihr zum Start benötigt: neben dem Netzkabel und einem HDMI-Kabel, gibt es dieund sogar eine Fernbedienung mit dazu. Reicht euch die Größe noch immer nicht aus,eine aufregende Alternative, die sich vor allem für Konsolenspieler eignen dürfte.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.