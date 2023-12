Amazon: Sony INZONE M9 Gaming-Monitor mit 4K, 144 Hz & HDMI 2.1 zum Tiefstpreis

Amazon: Perfekter Gaming-Monitor für PS5 & PC – Den Sony INZONE M9 bekommt ihr günstiger denn je

Wer sich nach einemsehnt, der muss oft entweder Abstriche machen, was seine restlichen Specs anbelangt oder besonders tief in die Tasche greifen. Gerade in Kombination mit einer flotten Bildwiederholfrequenz jenseits der 100 Hertz kann es schnell einmal teuer werden, dochkommt euch mit dem aktuellenglücklicherweise ein ganzes Stück entgegen.Hier bekommt ihr ein hochmodernes Modell ausjetzt zum absoluten Tiefstpreis geboten. Dervereint eine hohe 4K-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von rasantenund das alles auf einer perfekten. Doch damit nicht genug.Neben seiner Auflösung und seiner hohen Hertz-Zahl bringt der Sony INZONE M9 noch ein ganz besonders interessantes Merkmal mit, wenn ihr am liebsten auf einer Spielekonsole wie der PS5 unterwegs seid: Eine-Schnittstelle, die gerade für die Next-Gen-Konsolen unerlässlich sein dürfte. Wie es sich für einen Gaming-Monitor der Extraklasse gehört, liegt seinebei unter einer Millisekunde. Bei Amazon spart ihr gerade rund 200 Euro und zahlt somit den bisherigen Tiefstpreis:Natürlich weiß Sony bei seinem Gaming-Monitor auch mit den Features zu überzeugen: Dassorgt stets für eine besonders kontrastreiche Darstellung und die ideale Ausleuchtung. Dankmisst ihr selbst in dunkelsten Szenen keine Details und mit Nvidias- sowie der-Technologie gehören lästige Ruckler der Vergangenheit an.Dank seinesist er auch optisch ein Upgrade für jedes PC-Setup und kein klobiger Störfaktor auf eurem Schreibtisch. Der Standfuß sorgt für ausreichend Stabilität, hinzu kommen integrierte Lautsprecher, ein Kopfhöreranschluss sowie ein eigener. Zu den weiteren Anschlüssen zählen ein Display-Port-Eingang, ebenso wie zwei HDMI- und eine USB C-Schnittstelle.Wollt ihr es noch eine Stufe komfortabler, so nutzt ihr ganz einfach die beiliegendezur Kontrolle eures Gaming-Monitors. Wem der Sony INZONE M9 mit seinen 27 Zoll aber etwas zu klein geraten ist, der findet direkt nebenan im Regal von– ebenfalls zum Angebotspreis.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.