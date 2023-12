Amazon: Mit Assassin's Creed Mirage und Avatar: Frontiers of Pandora aktuelle Ubisoft-Titel im Angebot

Amazon: Schnäppchenfest von Bagdad bis Pandora – 25 bis 50 Prozent Rabatt

Wer zu Weihnachten noch die eine oder andere Überraschung unter den Baum legen möchte, hat bei Amazon jetzt die Gelegenheit, ein paarabzugreifen. Darunter befinden sich Perlen wie das jüngst erschieneneoder das im Herbst heiß erwarteteAuf Titel für die Current Gen PlayStation 5 und Xbox Series X|S wie auch Last-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft ebenso wie PC gibt esbei Gratis-Lieferung ab 39 Euro.dürften bei diesem Angebot auf Amazon hellhörig werden. Schließlich sind das erst Anfang Dezember erschienene First-Person-Adventure Avatar: Frontiers of Pandora wie auch die erst wenige Monate alten Assassin’s Creed Mirage oderrecht aktuelle Titel, bei denen sich ein attraktiver Rabatt lohnenswert auszahlt.Folgende Titel könnt ihr unter anderem derzeit mitabstauben:Wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt, was euch in den Spielen erwartet, so können wir euch unserenoder dieans Herz legen. Eineim Angebot bei Amazon könnt ihr *ANZEIGE hier einsehen.Für den Fall, dass ihr noch keineeuer Eigen nennen könnt, gibt es derzeit, sodass ihr die Konsole bei Amazon für nur 399 Euro erstehen könnt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Quelle: Amazon