Amazon: WQHD-Gaming-Monitor von BenQ mit 27 Zoll, IPS, 165Hz & 1ms auf 259 Euro reduziert

Das hat der BenQ MOBIUZ EX2710Q zu bieten

AMD FreeSync Premium für ruckelfreies Spielen

Ergonomisches Design und individuelle Anpassungsoptionen

bieten entscheidende Vorteile für ein optimiertes Spielerlebnis. Mit speziellen Funktionen, die auf die Bedürfnisse von Gamern zugeschnitten sind, ermöglichen sie eine bessere Darstellung als herkömmliche Monitore.Dabei muss ein Gaming-Monitor nicht teuer sein., wodurch er nur noch 259 Euro kostet. Trotz des niedrigen Preises scheint der-Monitor zu überzeugen. Bei bisher über 3.700 Amazon-Bewertungen kommt er auf sehr gute 4,5 von fünf Sterne.Der BenQ MOBIUZ EX2710Q bietet mit seinen-Panels eine Diagonale vonbei einer Auflösung von 2.560x1.440 Pixeln. Er zeichnet sich durch eine hohe Bildwiederholfrequenz vonund einevon nur einer Millisekunde aus. Diese Kombination sorgt für eine flüssige und ruckelfreie Darstellung, was besonders bei schnellen und actionreichen Spielen von Vorteil ist. Die schnelle Reaktionszeit minimiert zudem Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte und sorgt so für präzise und klare Bilder.Diedes Monitors passt die Darstellung dynamisch an die Umgebungsbedingungen an. Dies führt zu einer verbesserten Farbdarstellung, höheren Kontrasten und schärferen Bildern. Dieerkennt die Intensität des Umgebungslicht und passt Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an, was zu einem angenehmeren Seherlebnis führt und die Augen entlastet.Der EX2710Q unterstützt, eine Technologie, die durch die Synchronisierung der Bildwiederholrate des Monitors mit der Grafikkarte Bildsprünge und Ruckeln verhindert. Dies sorgt für ein flüssigeres und störungsfreieres Spielerlebnis. Allerdings funktioniert dies nur mit Grafikkarten von AMD und Nvidia.Der Monitor bietet nicht nur visuell, sondern auch akustisch ein besonders Erlebnis. Mitund verschiedenen Audiomodi könnt ihr den Klang je nach Spiel und Situation anpassen. Die integrierten Lautsprecher liefern klare Höhen, satte Mitten und ausdrucksstarke Bässe.Der BenQ MOBIUZ EX2710Q istgestaltet und lässt sich in Höhe und Neigungswinkel individuell einstellen. Dies trägt zu einem komfortableren und gesünderen Spielerlebnis bei. Darüber hinaus sorgen benutzerdefinierte Voreinstellungen dafür, dass die richtigen Einstellungen für das angeschlossene Gerät immer zur Hand sind.Alles in allem bietet das BenQ MOBIUZ EX240N eine. Gerade im Hinblick auf den günstigen Preis überzeugt die Ausstattung des Bildschirms.