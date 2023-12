Amazon: Philips Ambilight-TV mit 4K, 120 Hertz & 65 Zoll im Angebot über 300 Euro günstiger

Amazon: Für den Philips 65OLED808 4K-TV zahlt ihr gerade über 300 Euro weniger im Angebot

Wer einmal in den Genuss vongekommen ist, der wird ungern auf sie verzichten wollen. Wenn ihr die intelligenteder-Modelle bislang nur von Weitem bewundert habt, bekommt ihr nun beieine besonders günstige Gelegenheit, sie direkt in euer Wohnzimmer zu holen.Mit demfindet ihr einen leistungsstarken OLED-TV im Angebot, der sich perfekt zum Zocken auf deroder den-Konsolen eignet. Nicht nur das dreiseitige Ambilight ist dabei ein überzeugendes Argument, sondern auch die weiteren technischen Spezifikationen des-Fernsehers können sich sehen lassen.Auf einer Bildschirmdiagonale von stolzenerstrecken sich die hochmodernen OLED-Panels des Philips-TV, der mit einervon 3.840 x 2.160 Pixeln daherkommt. Unterstützt wird sein brillantes Bild von der, die es per KI und diversen Features wie beispielsweise Perfect Natural Motion stetig optimiert. Aber auch seine rasante Aktualisierungsrate von, mit der ihr selbst bei schnellsten Bewegungen eine flüssige Darstellung genießt, ist ein entscheidender Vorteil. Bei Amazon spart ihr mit dem Angebot jetzt mehr als 300 Euro für den Smart-TV:Besonders interessant für Gamer dürften Features wie der Auto Low Latency Mode, kurz, der lästige Lags und Ruckler eliminiert, ebenso wie die Kompatibilität zu- und-Technologie sein. Und dankprofitiert ihr jederzeit von starken Kontrasten und einer optimalen Helligkeit, sodass euch selbst in dunkelsten Bereichen kein Detail verborgen bleibt. Mitgibt es zudem nicht nur etwas für die Augen, sondern sogar einen kristallklaren Klang auf die Ohren. Der ohnehin starke Sound des Philips 65OLED808 wird dabei noch einmal von einer KI verbessert.Bei seinen Schnittstellen setzt Philips auf zwei-Anschlüsse – optimal für die aktuellen Spielekonsolen. Selbstverständlich sind aber auch herkömmliche HDMI-, ebenso wie USB- und-Schnittstellen vorhanden. Und dank derüber den integrierten Google Assistant und den üblichen Apps der Streaming-Anbieter à la Netflix, Disney Plus und Co. war das Fernsehen selten so komfortabel wie heutzutage.Doch noch einmal zurück zum wohl aufregendsten Argument des OLED-TVs: dem. Jenes passt sich ganz von allein an die Wandfarbe an und erleuchtet über die kleinen LEDs an der Rückseite des Geräts jeden Raum synchron in den Farben des gerade dargestellten Bildes. So sieht der Fernseher noch größer aus und das Spiel- und Seherlebnis wird noch immersiver. Wollt ihr es etwas kleiner, hatfür euch parat.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.