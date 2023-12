Amazon: Crucial P3 Plus - Schnelle NVMe SSD im Angebot um 50 Prozent reduziert

Amazon: Starke NVMe SSD zum Schnäppchenpreis - Die Crucial P3 Plus bekommt ihr jetzt so richtig günstig

In den letzten Monaten sind die flottenimmer erschwinglicher geworden und gehören mittlerweile fast schon zur Standardausrüstung eines jeden Gamers. Wollt ihr eurem PC ein Speicherplatz-Upgrade der Extraklasse verpassen, hatjetzt das passendefür euch parat.Mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr für die schnellemitjetzt gerade einmal dieihrer UVP. Sie überzeugt nicht nur mit ihren durchweg positiven Bewertungen, sondern in erster Linie durch ihreauf der technischen Ebene.Neben ihrem üppigen Speicherplatz von zwei TB hat die Crucial P3 Plus natürlich noch einige andere spannende Vorzüge zu bieten. Beispielsweise ihre hohevon bis zu, während ihre sequenzielleauf ebenfalls flottekommt. Lange Ladezeiten gehören künftig also der Vergangenheit an – vor allem, wenn ihr mit der NVMe SSD den Umstieg auf die moderneren Möglichkeiten der Datenübertragung wagt. Werden euch üblicherweise über 223 Euro für die Crucial-SSD abverlangt, zahlt ihr bei Amazon gerade nicht einmal die Hälfte:Selbstredend gibt es das Modell noch in anderen Ausführungen, was die Kapazität der P3 Plus anbelangt. Damit ihr eine ganze Weile eure Ruhe habt und nicht bei jedem neuen Titel abwägen müsst, welchen zuvor gespielten ihr von der Platte schmeißt, dürften sich dieeignen.Abgesehen von ihren fixen Geschwindigkeiten und ihrem Speicherplatz ist auch dieder Crucial P3 Plus bemerkenswert. Ihre Mean Time To Failure, kurz, wird mit mehr alsangegeben. Ihr braucht euch also keinerzeit Sorgen um die Sicherheit eurer Daten machen, denn ihr genießt eine lange Lebensdauer gepaart mit derdes Herstellers.Auf dem Stand derzeichnet sich die Crucial P3 Plus zudem durch eineund eine allgemein höhere Leistung gegenüber ihrer Vorgängergeneration aus. Selbst, wenn ihr also bislang bereits eine SSD in eurem System verbaut habt, dürfte sich der Umstieg lohnen. Und damit ihrkönnt, findet ihr– darunter auch das neueoder dasDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.