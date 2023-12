Amazon: Mit dem Music Unlimited-Abo findet ihr stets die perfekte Playlist zum Zocken

Mit Amazon Music Unlimited hört ihr jederzeit eure liebsten Songs & Podcasts – jetzt 3 Monate lang kostenlos

Wenn ihr beim Zocken gerne euren liebsten Songs lauscht, während ihr durch die virtuellen Welten streift, kommt ihr an einemwohl nur schwer vorbei. Von denen gibt es mittlerweile einige, doch mitgenießt ihr gleich mehrere Vorteile und Möglichkeiten, die sich besonders lohnen.Mit dem Streaming-Service des Versandhausriesen bekommt ihr Zugriff auf eine– ebenso wie eine Vielzahl anund. Wir erklären euch, welche verschiedenen Abo-Stufen euch dabei zur Auswahl stehen und wie ihr sogarauf das Angebot zugreifen könnt. Und obendrein geben wir euch ein paar passende Playlists zum Daddeln mit an die Hand.Sicher habt ihr schon einmal von Amazon Music gehört: Ganz im Stil moderner Streaming-Dienste erhaltet ihr die Möglichkeit,auf einenbestehend aus Musik und Podcasts zugreifen zu können. Mit einer-Mitgliedschaft habt ihr hierbei die Wahl aus überin HD- und Millionen von ihnen sogar in. Doch sogar eure eigene Musik lässt sich ganz unkompliziert hinzufügen.Besonders audiophil veranlagte Nutzer kommen dankvoll auf ihre Kosten, aber auch darüber hinaus kann sich das Angebot der Premium-Stufe sehen oder besser gesagt hören lassen. Ihr genießt nämlich ebenso Zugriff auf Tausende von kuratierten Playlists und unzählige Radiosender, die euch nicht nur bei der Wahl der passenden melodischen Untermalung unter die Arme greifen, sondernBei Amazon Music Unlimited könnt ihr zwischen gleichwählen:Entscheidet ihr euch für die Einzelgerätemitgliedschaft, verzichtet ihr allerdings wohlgemerkt auf die HD-, Ultra HD- sowie die 3D-Audio-Inhalte. Wollt ihr die Premium-Variante hingegen erst einmal ausprobieren, haben wir die perfekte Gelegenheit für euch parat: Ihr könnt jetzt gleichund jederzeit vor der Verlängerung kündbar., das attraktive Angebot in Anspruch zu nehmen und euch Amazon Music Unlimited ein Viertel des gesamten Jahres ohne zusätzliche Kosten zu sichern. Danach zahlt ihr wieder den üblichen Preis von 9,99 Euro pro Monat für das Premium-Abo.Während die Vorteile von Amazon Music Unlimited zweifelsohne auf der Hand liegen dürften, hält der Anbieter ebenso wenig mit denhinter dem Berg. Hier habt ihr einerseitszur Auswahl – optimal, wenn ihr ohnehin ein Prime-Mitglied seid oder euch überlegt, ein solches zu werden. Auf der anderen Seite versorgt euchkomplett kostenfrei mit neuer Musik und frischen Podcasts, wobei ihr allerdings ein paar einfache Einschränkungen in Kauf nehmen müsst.Mit Amazon Music Free bekommt ihr nicht nur unbegrenzten Zugriff auf die Top-Playlists sowie auf Tausende von Radiosendern. Zusätzlich werden euch regelmäßigempfohlen und das – wie der Name bereits durchscheinen lässt – völlig kostenlos. Sowohl überals auch überkönnt ihr on demand ausgewählte Titel und Wiedergabelisten abspielen, müsst euch dabei jedoch auf kürzereeinstellen.Prime-Mitgliedern bleiben diese hingegen erspart, denn das entsprechende Amazon Music-Abonnement ist bereits im Umfang eurer kostenpflichtigenenthalten. Hier genießt ihr eine ebenso große Auswahl wie mit dem Unlimited-Angebot, verzichtet dabei aber die zuvor erwähnten zusätzlichen Vorteile, was die Audioqualität der Inhalte anbelangt. Außer beim Anhören von, mit denen ihr einen Song auf Abruf abspielen oder sogar herunterladen könnt, gelten in den meisten anderen Szenarien Überspringungslimits.: Ihr könnt eigene Playlists mit euren Lieblingssongs erstellen und diese mit unbegrenzten Skips sogar offline hören. Wie das Ganze spielend leicht funktioniert, verrät euch Amazon aber noch einmal selbst >>>>* etwas ausführlicher an anderer Stelle.: Wenn ihr zur Riege der Gamer gehört, die während ihrer Spiele-Sessions immerauf den Ohren haben müssen, macht ihr mit einer Amazon Music-Mitgliedschaft alles richtig. Nicht nur, dass ihr zwischen, die sich über ein breites Spektrum an Genres erstrecken, wählen oder gar eure eigenen erstellen könnt. Besonders diedürften eine spannende Abwechslung zu eurem üblichen musikalischen Programm darstellen.So bekommt ihr zum Beispiel mit dem obigenfeinste EDM-Tunes, die euren Herzschlag auf die richtige BPM-Zahl pushen, während ihr in einer actiongeladenen Partieoder dem jüngst erschienenenum den Sieg ringt, auf die Ohren. Lasst ihr lieber auf dem Asphalt die Reifen brennen und verzichtet dabei auf den Mix, den euch eure liebste Rennsimulation in den Subwoofer eures Sportwagens spült, dürftet ihr aber ebenso die richtige Ausfahrt gewählt haben.Wer es etwas abwechslungsreicher und vor allem themenbezogener haben möchte, der findet mit deneine aufregende Alternative. Hier tummeln sich moderne ebenso wie klassische Soundtracks populärer Videospiele – darunter die Hymnen von Titeln wieoder, aber auch das Super Mario Bros. Theme oder eine Chill-Out-Version des-OST.Wer es noch eine Spur spezifischer will, der kann einmal selbst nach entsprechenden Schlagworten in der riesigen Bibliothek von Amazon Music suchen. Hier gibt es einerseitsaus Riots Mega-MOBAzu entdecken, ebenso wieaus der Welt der Videospiele. Natürlich habt ihr auch immer die Option, auf eine derzurückzugreifen.Obendrein könnt ihr euch aber auch in etwas langsameren Cozy Games, wie esoder das immer mehr an Aufschwung gewinnendeeines ist, oder wortkargeren Rollenspielen von entspannenden Gaming Podcast-Folgen wie denen des deutschen Level Cap Radios.>>>>* berieseln lassen. Wem das nicht genügt, der kann sich ebenso imvon Amazon Music austoben.