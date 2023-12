Amazon: Xbox Series S zum Sonderpreis - Next-Gen-Konsole mit Game Pass Ultimate für nur 229 Euro

Amazon: Das hat die Xbox Series S zu bieten

Angebot inklusive drei Monaten Game Pass Ultimate

Dieist eine attraktive Option für alle, die Konsolenspiele der aktuellen Generation erleben möchten, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen. Im Vergleich zur PS5 und Xbox Series X, stellt die Xbox Series S mit einer unverbindlichen Preisempfehlung voneine günstige Alternative dar.Aktuellan.Die Xbox Series S ist eine kompakte Konsole, die Spiele der aktuellen Konsolengeneration unterstützt. Sie ist so konzipiert, dass sie nur wenig Platz einnimmt, was sie zu einer praktischen Wahl für kleine Wohnräume macht. Die Konsole ist, was bedeutet, dass sie euch den Zugang zu einer Vielzahl aktueller Titel ermöglicht.Ein wesentliches Merkmal der Xbox Series S ist die, dieund einenzwischen verschiedenen Spielen ermöglicht. Die Konsole unterstützt Gaming mit bis zu, was für eine flüssige Darstellung sorgt. Da die Xbox Series S keine physische Festplatte besitzt, werden Spiele und Anwendungen digital auf dieheruntergeladen und gespeichert. Die Möglichkeit, den Speicher bei Bedarf zu erweitern, ist natürlich gegeben.Derist ergonomisch gestaltet und verfügt über einen Share-Button, der das Teilen von Spielinhalten erleichtert. Die Funktion ist interessant, wenn ihr eure Spielerlebnisse in sozialen Netzwerken oder auf Streaming-Plattformen teilen möchten.Zusätzlich zur Konsole beinhaltet das aktuelle Amazon-Angebot einen. Dieser Dienst bietet Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek aus vier Xbox-Generationen,. Der Game Pass Ultimate kann auch auf anderen Geräten wie Smartphones, Tablets und Notebooks genutzt werden.Habt ihr es auf diesichern. Dort ist sie gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung mit einemerhältlich und kostet dadurch nur noch 229 Euro anstatt 299,99 Euro.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.