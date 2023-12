Amazon: Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core Edition für unter 90 Euro im Angebot

Amazon: Den Xbox Elite Wireless Controller in der Core Edition gibt es gerade deutlich reduziert

Habt ihr euch gerade erst eine-Konsole sichern können, dürfte euch das aktuelle Angebot vonbesonders gelegen kommen. Aber auch für Langzeitbesitzer ebenso wie für PC-Spieler sind dieseit jeher eine spannende Option.Einen solchen bekommt ihr bei Amazon gerade zum. Mit dem Xbox Elite Wireless Controller Series 2 in derkonzentriert sich Microsoft auf das Wesentliche, während man die besten Features des Elite-Modells natürlich beibehält.Mit dem Deal von Amazon zahlt ihr also gleich einmal, denn üblicherweise kostet der Xbox Elite Wireless Controller selbst in der Core Edition stolze 129,99 Euro. Günstiger war das beliebte Gamepad Preisvergleichsportal Geizhals zufolge ohnehin noch nie und so rückt es preislich auch viel näher an die standardmäßige Ausführung der aktuellen Konsolengeneration, die sich ebenfalls im Bereich zwischen 50 und 70 Euro bewegt, heran. Angesichts der Features, die die Elite-Variante mitbringt,Beispielsweise ist es euch mit ihm möglich, die, während ihr bis zuanlegt und speichert, falls ihr für verschiedene Genres eine unterschiedliche Tastenbelegung benötigt. Doch auch seinedürften überzeugen und lästigen Ladeärger in euren Sessions aus dem Weg räumen. Auf Batterien könnt ihr dabei also gänzlich verzichten.Dasdes Xbox Elite Wireless Controllers, welches die Core Edition im Gegensatz zur einheitlich schwarzen Standardausführung mitbringt, kann sich nicht nur sehen lassen – es passt auch immer zu eurer Konsole, die in der Regel ebenfalls in schwarz oder weiß gehalten ist. Aber apropos: Wie bereits angesprochen, könnt ihr das, dabei hilft euch das beiliegende USB C-Kabel.Wer also nicht nur eine Xbox Series, sondern ebenso einen Gaming-PC sein Eigen nennt, kann sogar auf beiden Plattformen mit dem gleichen Elite-Controller zocken und braucht sich nicht erst umgewöhnen. Zockt ihr hingegen bisher ausschließlich am Computer, hegt aber, gibt es gute Neuigkeiten:, sondern auch ihre kleine Schwester, dieDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.