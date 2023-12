Amazon: Metroid Dread zum Sparpreis abgreifen: Switch-Spiel über 50 Prozent günstiger als im eShop

Im Angebot bei Amazon: Das erwartet euch in Metroid Dread

Metroid Dread: Samus Arans 2D-Abenteuer begeistert Kritiker und Fans gleichermaßen

Inbegleitet ihr Kopfgeldjägerin Samus Aran auf dem Planeten ZDR, wo sie einer tödlichen, außerirdischen Welt entkommen muss, die von einer mechanischen Gefahr heimgesucht wird. Seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2021 hat das Spiel die Herzen vieler Nintendo-Fans erobert.Allerdings wird Metroid Dread imnoch immer für 59,99 Euro angeboten und das, obwohl es schon über zwei Jahre auf dem Markt ist. Für alle, die das neueste 2D-Abenteuer von Samus Aran noch nicht erlebt haben, gibt es gute Nachrichten: Beiist die physische Version des Spiels derzeitIn Metroid Dread schlüpft ihr in die Rolle der intergalaktischen Kopfgeldjägerin, die sich auf dem mysteriösen Planeten ZDR wiederfindet. Dieser Teil der Serie setzt die Geschichte nach den Ereignissen von Metroid Fusion fort und bietet Serienkennern eine spannende Handlung, doch auch Neulinge dürften die Geschehnisse auf ZDR in ihren Bann ziehen. Auf ZDR geht Samus einer rätselhaften Botschaft nach, die an diegesendet wurde. Doch der Planet ist alles andere als einladend. Er ist bevölkert von gefährlichen außerirdischen Lebensformen und birgt eine unheimliche mechanische Bedrohung in Form derDiese ursprünglich für die DNS-Entnahme entwickelten Maschinen sind nun zugeworden, die Samus durch die labyrinthartigen Korridore und Höhlen des Planeten jagen. Die Begegnungen mit den E.M.M.I. sind intensiv und erfordern schnelle Reflexe sowie strategisches Denken, um ihnen zu entkommen oder sie auszuschalten. Aber keine Sorge, Samus ist besser ausgerüstet denn je. Im Laufe des Spiels erhaltet ihr eine. Diese reichen von der Möglichkeit, durch enge Gänge zu rutschen und in der Morph-Ball-Form durch die Gegend zu rollen, bis hin zu mächtigen Waffen.Die, mit zahlreichen Rätseln und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt. Wenn ihr neue Fähigkeiten erlangt, könnt ihr zuvor unzugängliche Bereiche erreichen und so neue Wege und Abkürzungen finden.Mit einemund einem User Score von 8,7 steht Metroid Dread sowohl bei Kritikern als auch bei den Spielern hoch im Kurs. Darüber hinaus bietet ein kostenloses Update neue Schwierigkeitsstufen und den sogenannten Bossansturm, in dem ihr euch den härtesten Kämpfen des Spiels stellen könnt.Kurz gesagt, Metroid Dread ist ein, das sowohl langjährige Fans der Serie als auch Neulinge begeistern wird. Und das Beste daran?Gegenüber dem Preis, der im E-Shop fällig wird, entspricht das einem Rabatt von mehr als 50 Prozent.