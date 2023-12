Amazon: Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed: Mirage & weitere Ubisoft-Spiele im Angebot

Amazon: Avatar, Assassin's Creed & mehr im Angebot

Das Jahr neigt sich dem Ende, aber wer vorher seine Spiele-Bibliothek noch etwas erweitern möchte, bekommt beieine weitere Chance. Dort sind aktuell zahlreicheim, darunter auch das erst Anfang Dezember veröffentlichteBei der noch gültigen Aktion erhaltet ihr, je nach Spiel und Plattform,. Insbesondere die jüngsten Ubisoft-Veröffentlichungen rücken bei Amazon natürlich in den Vordergrund, sind sie teilweise doch erst vor wenigen Wochen oder Monaten erschienen.Da wäre zum Beispielzu nennen, welches noch nicht einmal einen ganzen Monat veröffentlicht ist. Das Action-Adventure, welches uns, gibt es bereitsgünstiger fürundEbenfalls im Angebot sindoder die Konsolenversion von, bei denen ihr bis zu 50 Prozent sparen könnt. Im Folgenden die Übersicht:Ob, könnt ihr anhand unseres Tests herausfinden. Vor allem Fans der-Reihe sollten zumindest einen Blick wagen. Bei Assassin's Creed Mirage kommt es sehr darauf an, was ihr von euremerwartet. Schlägt euer Herz vor allem für die älteren Serienteile, dann kann Basims Ausflug nach eurem Geschmack sein,Und falls ihr noch auf der Suche nach einerseid, dann werdet ihr zumindest. Dort ist die Microsoft-Konsole zumindest derzeit noch günstiger zu erwerben.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.