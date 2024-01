Amazon: SteelSeries Aerox 3 Gaming-Maus um 41 Prozent reduziert

Amazon: SteelSeries Aerox 3 ohne Kabel zum Sonderpreis abstauben

Ersparnis: 41 Prozent

Wer auf der Suche nach einer neuen Gaming-Maus ist, wird derzeit auffündig. Der Versandgigant bietet die SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow gerade 41 Prozent günstiger an als sonst. Ihr könnt ganze 45 Euro sparen.Die Aerox 3 sieht nicht nur toll aus, sie überzeugt auch durch ihr leichtes, wodurch ihr stundenlang zocken könnt, ohne dass euch die Hand wehtut. Außerdem kommt sie ohne störendes Kabel daher, das euren Schreibtisch an Übersicht verlieren lässt – anbüßt ihr dabei hingegen nicht ein.Bei Amazon könnt ihr die kabellose Maus SteelSeries Aerox 3 gerade für 64,99 Euro kaufen, anstatt wie sonst 109,99 Euro dafür zu zahlen. Somit kostet sie in Euro gerade weniger als sie in Gramm wiegt, davon bringt sie nämlich nur 68 auf die Waage. Die Leichtigkeit kombiniert mit einer wasserabweisenden Beschichtung macht sie zu einemDie Maus ist nicht nur für Rechtshänder, sondern auch für Linkshänder geeignet, was sie zu einerfür alle Spieler macht. Außerdem verspricht der Hersteller einevon 200 Stunden, sodass ihr weniger über den Batteriewechsel und mehr über euer aktuelles Lieblingsgame nachdenken könnt.Mit ihrer fortschrittlichen Technologie lässt die SteelSeries Aerox 3, die seit 2022 auf dem Markt ist, seither Gamerherzen höher schlagen. Diebieten individuelle Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Spielstile und Anforderungen. Alsstehen euch USB, Radiofrequenz und Bluetooth zur Auswahl. Wer das Schnäppchen auf Amazon nicht verpassen und eine wunderbare neue Gaming-Maus ergattern will, sollte sich beeilen, bevor sie wieder zum regulären Preis übergeht. Amazon Prime Gaming hat außerdem kürzlich dievorgestellt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.