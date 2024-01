Amazon: Verschiedene EA-Spiele sind aktuell günstig zu haben

Amazon: EA Sports FC, Dead Space & mehr im Angebot

Die Feiertage sind rum und euch geht bereits das Spielmaterial aus? Dann solltet ihr eventuell einen Blick aufwerfen, denn beim Versandhändler könnt ihr derzeitaus dem Hausegünstig erstehen.Genauer gesagt handelt es sich um eine Auswahl der Neuveröffentlichungen der letzten zwei Jahre, die in ihrer Retailversion aktuell günstiger zu haben sind. Mit dabei ist unter anderem dievon Electronic Arts sowie die moderneNachdem kurz vor Jahresende zahlreiche Ubisoft-Spiele reduziert angeboten wurden, ist nun Electronic Arts an der Reihe bei Amazon.könnt ihr bei verschiedenen Spielen des Publishers sparen. Manche davon sind sogar erst wenige Monate alt, wie beispielsweise. EAs jüngste, auch wenn die ganz großen Innovationen wie gehabt ausfallen:Darüber hinaus sind außerdemoderim Angebot. Rennspiel-Fans können derweil beioderzuschlagen.Ob sich das sowohl grafisch als aucheines Horror-Spiels lohnt, fassen wir für euch übrigenszusammen. Im Falle von Star Wars Jedi: Survivor kommt es derweil darauf an, ob ihr mit einemleben könnt. Ist das der Fall, dann, dann werdet ihr derzeit ebenfalls bei Amazon fündig. Zumindest wenn ihr aufsteht.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.