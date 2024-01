Amazon: LG-Fernseher OLED55B26LA mit 4K & 120 Hz aktuell im Sonderangebot

LG OLED Fernseher mit 4K & 120 Hz im Amazon-Angebot

Ersparnis: 11 Prozent

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuenseid, ist jetzt vielleicht der perfekte Zeitpunkt gekommen, um ein echteszu machen. Beigibt es aktuell denzu einem reduzierten Preis.Ursprünglich für 1.141,11 Euro angeboten, könnt ihr dieses Modell aktuell mit einemerstehen. Ein durchaus spannendes Angebot, wenn man die fortschrittlichen Funktionen und die technische Ausstattung dieses Fernsehers betrachtet.Der LG OLED55B26LA hebt das Fernseherlebnis auf eine neue Stufe. Mit seinem, das Pixel-Dimming, unendlichem Kontrast und perfekten Farben bietet, erwartet euch ein Bild, das in seiner Qualität kaum zu übertreffen ist. Die Größe vonin der Diagonale garantiert ein immersives Seherlebnis, während die Abmessungen des Geräts es leicht machen, den Fernseher in jedem Raum zu platzieren.Die Smart TV-Funktionen des LG OLED55B26LA sind besonders beeindruckend. Ausgestattet mit(LG ThinQ AI), bietet er nicht nur Zugang zu Google Assistant und Amazon Alexa, sondern ist auch kompatibel mit Amazon Echo, Google Home, Apple AirPlay 2 und HomeKit. Das Gerät wird mit dergeliefert, die die Bedienung vereinfacht. Derverbessert sowohl das Bild als auch den Ton, und für Gamer gibt es Features wieundDie Bild- und Tonqualität des LG OLED55B26LA ist herausragend. Mit Funktionen wie Cinema HDR, Dolby Vision IQ und HDR10 Pro bietet dieser Fernseher einim eigenen Wohnzimmer. Dank 4K AI Upscaling und 4K High Frame Rate werden auch Inhalte niedrigerer Qualität in bestmöglicher Auflösung dargestellt. Dassorgt für einen klaren und kraftvollen Klang.Auch bei der Konnektivität setzt der LG OLED55B26LA Maßstäbe. Mit Features wie einem Single Triple Tuner, LAN, WLAN, Bluetooth 5.0,bietet er vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Die Unterstützung von WiSA bietet zusätzliche Flexibilität bei der Audioausgabe.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass derzu einem fast unschlagbaren Preis erhältlich ist. Seine fortschrittliche Technologie, das beeindruckende Design und die vielfältigen Funktionen machen ihn zu einem exzellenten Kauf für jeden, der auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist.