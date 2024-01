Amazon: Remnant 2 und andere THQ Nordic-Spiele mit bis zu 50% Rabatt

Amazon: Remnant 2 für PS5 und Xbox Series X|S für 29,99 Euro

Aufgibt es wieder einmal ein paar Spiele eines Publishers in einer attraktiven Rabattaktion. Wer gerade Leerlauf in seinem Gaming-Zyklus hat, kann also bei den Angeboten des Versandgiganten vorbeischauen, ob etwas Geeignetes dabei ist.Derzeit sind einige Spiele für verschiedene Plattformen von THQ Nordic dabei, auf die es derzeitgibt. Darunter befinden sich im Jahr 2023 erschienene Titel wieoderDas Soulslike Remnant 2 schlägt trotz des momentan populären und allgegenwärtigen Genres in eine andere Kerbe; anstatt euch wie inodermit einem Schwert den Gegnern zu stellen, hantiert ihr hier mit Schusswaffen. Offiziell als Third-Person-Shooter deklariert müsst ihr dennoch. Für die Xbox Series X|S und PlayStation 5 bekommt ihr das Spiel jetztEbenfalls im Angebot ist der Plattformer Trine 5. In diesemlöst ihr mit bis zu drei Spielern Rätsel und tretet eine abwechslungsreiche Reise in farbenfroher 2,5 D-Optik an. Spielt ihr alleine oder zu zweit, könnt ihr zwischen den drei Hauptfiguren wechseln und deren unterschiedlichen Fähigkeiten nutzen. Weitere ordentlich rabattierte Spiele sind unter anderem Spellforce: Conquest of Eo oderWenn ihr weniger auf den angesprochenen Konsolen unterwegs seid, sondern eherkönnte, die besonders für Sportspiele mit Bewegungssteuerung geeignet sind.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.