Amazon: LED-TV von Sony mit PS5-exklusiven Features mit 23 % Rabatt

Amazon: Sonys LED-TV aus der X90L-Serie für 999 Euro

Sony-TV mit OLED-Niveau ohne OLED

Sony hat seit Ende 2020 mit der PlayStation 5 eine Spielkonsole auf dem Markt, die bereits millionenfach verkauft wurde und Gamer weltweit mit beeindruckenden Funktionen begeistert. Zu den Standards der Current Gen gehören unter anderem einebestmöglich präsentierte lebendige Farben.Um alle diese Funktionen voll ausnutzen zu können, ist jedoch auch ein geeigneter Fernseher erforderlich. Ein Modell, passenderweise ebenfalls von Sony, gibt es jetztund damit als besonderes Angebot.Dermit exklusiven PS5-Features setzt nicht auf OLEDs für die Bildausgabe, sondern vertraut auf die LCD-Technik mit Full-Array-LED-Hintergrundbeleuchtung. Dies senkt einerseits die Kosten und soll andererseits für eine lange Lebensdauer stehen. Sony hat eigens entwickelte Bildmodi für ein optimales visuelles Erlebnis geschaffen, darunter den IMAX Enhanced-Modus und kalibrierte Einstellungen für Netflix.Filmfreunde können sich zudem über die Unterstützung vonfreuen, während Gamer den speziellen Game-Modus nutzen können. Dieser ermöglicht nicht nur ein Fadenkreuz als Zielhilfe, sondern auch die Aktivierung von Auto Low Latency, um Eingaben vom Controller ohne Verzögerung am TV umzusetzen. Besitzer einer PlayStation 5 erhalten exklusive Features für die Konsole, darunter die Aktivierung von 120 Hz und Auto HDR Tone Mapping. Letzteres identifiziert die dunkelsten und hellsten Bildschirmbereiche und passt sie an, damit Spieler alle Inhalte klar erkennen können.Der Google TV unterstützt auf Wunsch auch Amazon Alexa und reagiert somit auf Sprachbefehle. Derzeit ist der) erhältlich, wodurch KundenOLED-TVs sind bekannt dafür, basierend auf selbstleuchtenden organischen LEDs eine hohe Helligkeit zu bieten. Dies ist wichtig, um Spiegelungen entgegenzuwirken und HDR-Inhalte perfekt darzustellen. Doch muss es zwingend ein OLED-TV sein, um diese Ergenisse zu erzielen? Die Sony-TVs der X90L-Serie überzeugen trotz der kostengünstigeren LED-Hintergrundbeleuchtung mit einer– dies liegt auf dem Niveau aktueller OLED-TVs der Oberklasse. Lediglich in dunklen Szenen ist die LED-Hintergrundbeleuchtung etwas sichtbar. Hier haben OLEDs einen Vorteil, da ihre selbstleuchtenden LEDs komplett ausgeschaltet werden können.Allerdings sind OLEDs empfindlich und erfordern spezielle Pflegeprogramme, um langfristig auf gleichbleibendem Niveau performen zu können. Die gute Verteilung der LED-Hintergrundbeleuchtung hinter dem Panel sowie die clevere Steuerung der 80 Dimming-Zonen sorgen auf demauf dem Niveau eines OLED-TVs.Auch klanglich kann der Sony-TV dank der vier eingebauten Lautsprecher überzeugen. Amazon-Kunden loben ebenfalls die herausragende Bildqualität des Sony Bravia XR-55X90L - das Gerät kommt bei derzeit 184 Bewertungen auf einen Schnitt von 4,4/5 Sternen. Wer dennoch lieber einen OLED-TV bevorzugt, kann dasbei Amazon erwerben.Dieser Artikel wurde zusammen mit Autor Claus Ludewig erstellt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.