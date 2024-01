Amazon: Nintendo-Switch-Spiel günstiger - JRPG-Geheimtipp zum kleinen Preis

Amazon: Das erwartet euch im HD-Remaster von Baten Kaitos I & II

Aufwartet beiein interessantes Angebot. Der Versandhändler verkauft das. Ein gutes Angebot, denn selbst im Nintendo eShop kostet es derzeit 49,99 Euro.Mit diesem Angebot sichert man sich zwei stimmungsvolle Rollenspiele, die seinerzeit für denerschienen sind. Der zweite Teil blieb Europa bis zum Remake sogar vorenthalten. Die Remakes bieten eine verbesserte Grafik und neue Quality-of-Life-Features.Die-Spiele sind bekannt für ihre einzigartige Kombination vonund einem. In den Games besitzen Ausrüstung, Waffen, Magie und Gegenstände eine sogenannte "Magna-Essenz", die in Karten, den "Magnus", eingeschlossen ist. Diese Karten können bei Bedarf in ihre ursprüngliche Form zurückverwandelt werden und dienen im Kampf zumoder. Die Angriffsstärke der Charaktere wird von den Attributen und der Kartenkombination beeinflusst, wobei die Kartenaus dem Deck gezogen werden.Dieder Spiele entführt in eine Welt, in der die Menschen einst Flügel besaßen und in Frieden im Himmel lebten. Die Geschichte beginnt, als ein junger Mann den Namen eines Schutzgeistes ruft, und entfaltet sich auf einem fliegenden Kontinent. Wie es sich für ein echtesgehört, erwartet euch eine epische Erzählung über einen gewaltigen Konflikt zwischen einem bösen Gott und den Menschen.Die HD-Remaster vonundbieten nicht nur eine, sondern auch ein, das das Spiel für neue Spieler zugänglicher macht. Während Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Oceanin mehreren Sprachen bietet, darunter Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch, sind die Untertitel von Baten Kaitos Origins nur in Englisch verfügbar. Dieist bei beiden Spielen ausschließlich auf Japanisch enthalten.Für Fans von JRPGs und Kartenspielen ist dieses Angebot eine gute Gelegenheit, zwei Klassiker in modernisierter Form zu erleben. Dieaus fantastischer Story, einzigartigem Kampfsystem und verbesserter Grafik dürfte Liebhabern des Genres gefallen.Der Kauf lohnt sich derzeit besonders,. Ein Schnäppchen, denn dieliegt bei 49,99 Euro. Auch im Vergleich zum Kauf im Nintendo eShop lohnt sich das Angebot, denn dort kostet das Spiel aktuell 49,99 Euro.