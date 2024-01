Amazon: LG OLED-TV mit 120 Hertz und Gaming-Features im Angebot unter 1.000 Euro

Amazon: Auf der Suche nach einem neuen Fernseher? Dieser LG OLED-TV schafft Abhilfe zum Angebotspreis

Neues Jahr, neuer Fernseher: Wenn ihr eure alte Mattscheibe im Jahr 2024 endlich durch ein neueres Modell, welches den Ansprüchen der gegenwärtigen Konsolengeneration gerecht wird, austauschen wollt, hatdas passende Angebot parat. Ihr bekommt einen hochmodernenvonder mitund 4K-Auflösung glänzt.Konkret handelt es sich bei dem Deal des Versandhausriesen um den, den ihr aktuell fürerstehen könnt. Was ihr dabei sonst noch geboten bekommt, wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.Erst im Jahrerschienen gehört der LG OLED 55B26LA zwar nicht zu den brandneuesten TV-Geräten, allerdings macht er deshalb keine großen Abstriche, was seine Leistungsfähigkeit anbelangt. Ausgestattet mit dem namensgebenden OLED evo-Panel, das sich über eine Bildschirmdiagonale vonerstreckt, bietet das Display eine 4K-Auflösung,und schier unendliche Kontraste. Außerdem überzeugt das LG-Modell mit seiner bereits erwähnten, rapiden Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz – optimal für schnelle Spiele auf der PS5 und der Xbox Series X. Bei Amazon bekommt ihr den OLED-TV aktuell mit einem satten Rabatt:Unterstützt wird das ohnehin brillante Bild von einem, der verschiedene Optimierungen mithilfe einer künstlichen Intelligenz bewirkt. Dazu zählen Features wieoder die, die stets für ein geschärftes und ausreichend helles Bild sorgen sollen. Auch der Sound kommt dank desaber nicht zu kurz. Obendrein ist natürlich auchund Atmos oderebenso wie das HDR Dynamic Tone Mapping und 4K AI Upscaling standardmäßig mit an Bord.Zu seinen spannendsten Funktionen dürften jedoch seinezählen: Der LG OLED-TV ist nicht nur mit- und-Technologie kompatibel, sondern verfügt auch über einen Auto Low Latency Mode, kurz, und. Hinzu kommt futuristisches Cloud -Gaming, welches ihr über Nvidiasgenießen könnt.Der LG OLED55B26LA lässt also gerade für Gamer kaum einen Wunsch offen. Wer sich hingegen lieber nach einerumsieht, beispielsweise aus dem Hause des PlayStation-Herstellers höchstpersönlich,, der preislich ebenfalls unter der 1.000 Euro-Marke liegt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.