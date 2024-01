Amazon: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti für unter 860 Euro im Angebot

Top-Grafikkarte günstiger: Bei Amazon gibt es die RTX 4070 Ti von PNY für unter 860 Euro

Eine der wohl wichtigsten Komponenten, wenn es um die Leistung eures Gaming-PCs geht, stellt diedar. Wollt ihr eurem System also ein richtig starkes Upgrade verpassen und dabei auch noch eine Stange Geld sparen, hatgerade das passende Angebot in Form einerparat.Die 4000er-Reihe umfasst die modernsten Modelle des Herstellers und mit der 4070 Ti greift ihrvermutlich zu einer der besten Karten, die es derzeit auf dem Markt zu finden gibt. Sogar die Power einer 3090 – der mächtigsten GPU der Vorgängergeneration – stellt sie weitestgehend in den Schatten.Ihr wünscht euchund von einerunterstützte Features, die die Grafikleistung in optisch anspruchsvollen Blockbustern wieund Co. auf ein Maximum bringen? Dann seid ihr mit der Nvidia GeForce RTX 4070 Ti bestens beraten. Sie bietet wie bereits angeschnitten sogar eine stärkere Kern- und Speicherfrequenz bei einer besseren Effizienz als das vorherige Flaggschiffmodell - lediglich ihr Grafikspeicher liegt unter dem der 3090 . Bei Amazon zahlt ihr für die Ausführung vonaktuell weniger als 860 Euro:Die RTX 4070 Ti schafft es, stets für hochrealistische Darstellungen von Licht, Schatten und Texturen zu sorgen. Nvidias DLSS-Feature optimiert den Leistungsverbrauch, um selbst grafisch fordernde Titel in flüssiger, aber nicht weniger detailreicher Qualität wiederzugeben. Vor allem in Kombination mit einem- oder gar einemprofitiert ihr von der starken Leistungsfähigkeit der Highend-GPU, die selbst bei hohen Frameraten wenn überhaupt selten an ihre Grenzen stoßen dürfte.Damit ihr auch möglichst lange etwas von ihr habt, kommt die RTX 4070 Ti-Variante von PNY mit gleich drei integrierten Lüftern, die selbst bei hitzigen Spielsituationen für eine ausreichendegarantieren. Wollt ihr nicht nur euer PC-Setup auf das nächste Level bringen, sondern auch das eurer Konsole, findet ihr bei, mit dem ihr aktuell so richtig sparen könnt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.