Amazon: UWQHD-Monitor mit 34 Zoll & 165 Hz von MSI im Tiefstpreisangebot

Amazon: 34 Zoll, WQHD und 165 Hertz zum Tiefstpreis – Schnappt euch den MSI-Monitor für unter 500 Euro

Ihr habt es satt, auf einem Full HD-Monitor mit 27 Zoll oder gar weniger Bildschirmdiagonale zu zocken? Dann hatjetzt genau das Richtige für euch im Angebot: Einen hervorragendenvon MSI, der nicht nur mit seiner Größe, sondern auch seinen Specs zum bisherigen Tiefstpreis überzeugt.Nicht nur seine flotte Bildwiederholfrequenz mitweiß zu begeistern. Natürlich ist bei einem Bildschirm auch die Auflösung entscheidend und hier kann der MSI MPG Artymis mitgleich doppelt punkten.Nicht nur für grafikhungrige Gamer, sondern auch für jeden, der seinen PC regelmäßig zum Arbeiten oder zum Schauen von Filmen und Serien nutzt, dürfte sich der, wie der Monitor ganz genau bezeichnet wird, lohnen. Das Curved-Modell mit einem 21:9-Ultrawide-Format bietet auf ganzenin der Diagonale ausreichend Platz für ein noch immersiveres Spielerlebnis, welches von der-Krümmung noch einmal beflügelt wird. Ganz nebenbei werden eure Augen aufgrund der gebogenen Form entlastet – ein weiterer Vorteil, für den ihr mit dem Amazon-Angebot aktuelllöhnen müsst:Die unverbindliche Preisempfehlung des MSI Artymis liegt übrigens bei 699 Euro – ihr, günstiger gab es den UWQHD-Monitor Geizhals zufolge noch nie. Bei seinem Panel setzt MSI auf die VA-Technologie, die sich durch starke Kontraste und einen tiefen Schwarzwert auszeichnet. Wird es in euren liebsten Games einmal etwas zu dunkel, hilft die-Zertifizierung dabei, stets für die optimale Helligkeit, lebendige Farben und hohe Kontraste zu sorgen.Fast schon selbstredend für einen Monitor der Extraklasse ist natürlich auch die-Technologie mit an Bord. Sie sorgt dafür, dass nervige Ruckler ebenso wie das allseits bekannte Screen Tearing nahezu vollständig eliminiert werden – vor allem interessant, wenn ihr temporeiche Titel zu euren Favoriten zählt.Auch, was die Anschlussmöglichkeiten anbelangt, bietet euch das MSI-Modell einige Optionen: Neben den standardmäßigen HDMI 2.0-Schnittstellen findet ihr einen DisplayPort 1.4 ebenso wie diverse USB C- und A-Slots vor. Aus ergonomischer Sicht bringt der Gaming-Monitor ebenfalls alles mit, denn er ist nicht nur in der Höhe verstellbar, sondern kann auch nach Belieben geneigt oder geschwenkt werden., der ist womöglich mit einem Fernseher besser beraten. Eine hervorragende Wahlim Angebot.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.