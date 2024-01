Amazon: Externe HDD mit 12 TB und Xbox Game Pass Ultimate im Angebot

Amazon: Mächtige 12 TB WD_Black-Festplatte für PC und Xbox im Angebot besonders günstig

Wenn ihr regelmäßig mit Platzproblemen auf deroder euremzu kämpfen habt, stellt einenoch immer eine starke Ausweichmöglichkeit gegenüber den teureren SSDs dar. Ein Modell mit sattenfindet ihr beigerade besonders günstig.Hier gibt es die, mit der ihr nicht länger vor die lästige Entscheidung gestellt werdet, welchen Titel ihr als nächstes runterschmeißt, wenn ihr euch einem neuen widmen wollt.Auch, wenn ihr häufiger große Dateien, beispielsweiseeurer Lieblingsspiele, aufbewahren wollt, lohnt es sich, diese direkt auf einer externen Festplatte zu verwahren. Die Vorteile einer schnelleren SSD liegen vermutlich auf der Hand, allerdings greift ihr für eine solche auch wesentlich tiefer in die Tasche. Vor allem, wenn es in die höheren Speicherplatz-Sphären geht, sind sie nahezu unbezahlbar. Mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr auf die externe HDD von WD_Black aktuell ganze 22 Prozent – alsoDoch vor allem dann, wenn es euch eurenicht erlaubt, mal eben einen Titel von der Platte zu werfen, nur um ihn schon kurze Zeit später wieder herunterzuladen und installieren zu müssen, ist der zusätzliche Platz ein riesiger Vorteil.Auch diekann sich mit 250 Megabyte pro Sekunde für eine HDD durchaus sehen lassen. Ewig lange Ladezeiten braucht ihr nicht zu befürchten und ihr habt jederzeit Zugriff auf eure Spielebibliothek ebenso wie auf eure gespeicherten Dateien. Hinzu gesellt sich eine, die stets für die optimale Temperatur sorgt und vor Überhitzung schützt.Nicht zu vergessen und vor allem für Xbox-Fans interessant: Mit dem Angebot bekommt ihr einen ganzen Monat lang Zugriff auf das Angebot des– ohne Zusatzkosten. Habt ihr also noch nicht so viele Spiele angesammelt, dass euch der Platz ausgeht, dürfte dies mit der riesigen Spielebibliothek von Microsoft spätestens der Fall sein. Fehlt euch noch das passende Gegenstück in Form eines großen Fernsehers,Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.