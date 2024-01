Amazon: Starker 4K Smart-TV von Nokia mit 65 Zoll für unter 500 Euro im Angebot

Amazon: Starker Smart-TV von Nokia hat fast alles was man braucht für nicht einmal 500 Euro

Ihr sehnt euch schon seit längerer Zeit nach einem größeren Fernseher, aber befürchtet, die Anschaffung könnte euer Sparschwein sprengen? Keine Sorge, mit dem aktuellen Angebot vonzahlt ihrfür einenGanz konkret handelt es sich hierbei um einenaus dem Hause des finnischen Handy-Herstellers, der trotz seines geringen Preises die wohl wichtigsten Features für einen entspannten Film-, Serien- oder Gaming-Abend mitbringt.Mit einer hohen 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, die sich über dasdes Nokia-Fernsehers erstrecken, werden die bildgewaltigsten Blockbuster aus Film und Fernsehen, aber auch visuell starke Videospiele wie beispielsweisein kristallklarer Qualität dargestellt. Auf einer Bildschirmdiagonale von stolzen 164 Zentimetern macht das ganz schön was her. Wollt ihr auch in das kinoreife Seherlebnis kommen, könnt ihr dank des Amazon-Angebots dabei auch noch richtig sparen:Mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr gerade nicht einmal mehr 500 Euro für den 4K-TV und das, obwohl er kaum Wünsche offenlässt. Sicher: Einevon 60 Hertz ist für die Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft sicher nicht mehr optimal, allerdings merkt ihr den Unterschied meist ohnehin stärker in schnelleren, kompetitiv gespielten Titeln. Wer gemütlich auf der Couch einen Singleplayer-Ausflug wagt, der dürfte trotzdem auf seine Kosten kommen.Das Bild des günstigen Nokia-Fernsehers wird noch einmal von modernen Features wieergänzend optimiert. Hinzu kommt die immer populärer werdende-Technologie, die selbst in dunklen Szenen für eine ausreichende Beleuchtung, hohe Kontraste und tiefe Schwarzwerte sorgen soll. Bei seinen Anschlüssen setzt der Android-TV auf HDMI, ein Triple Tuner ist ebenso verbaut.Obendrein könnt ihr euch über fortschrittliche Features, beispielsweise eine ergonomische Bluetooth-Fernbedienung mit Sprachsteuerung und beleuchteten Tasten freuen. Natürlich steht auch dermit Rat und Tat zur Seite und dank des eingebauten Chromecast könnt ihr jederzeit Sport-Events, Musikvideos und mehr von eurem Smartphone auf den TV streamen. Reicht euch das nicht, haben wir eine günstige Alternative parat: Beiim Angebot.