Amazon: Beliebte Gaming-Tastatur günstig sichern: SteelSeries Apex 9 TKL jetzt stark reduziert

SteelSeries Apex 9 TKL: Beliebte Gaming-Tastatur bei Amazon im Angebot

Gerade beim kompetitiven Gaming ist eine leistungsfähigeunerlässlich. Solche Tastaturen bieten in der Regel nicht nur eine schnellere und präzisere Eingabe als herkömmliche Tastaturen, sondern auch eine verbesserte Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit.Seid ihr auf der Suche nach einer neuen Gaming-Tastatur, solltet ihr einen Blick auf diewerfen. Beiist sie aktuell mit einem Rabatt von 27 Prozent im Angebot. Statt 149,99 Euro kostet sieDie SteelSeries Apex 9 TKL soll mit ihreneine 33 Prozent schnellere Betätigung als führende optische Tastaturen bieten. Dies soll durch eine Reaktionszeit von nur 0,2 Millisekunden ohne Entprellung erreicht werden.27 ProzentDieder Tastatur ermöglicht eine individuelle Anpassung. So kann die Anschlagtiefe von einem schnellen, leichten Druck von 1 mm auf einen präziseren Tastendruck von 1,5 mm verändert werden. So kann das Ansprechverhalten an die jeweiligen Spielanforderungen angeglichen werden.Eine weitere Besonderheit des Apex 9 TKL ist die. Durch den Austausch der OptiPoint Switches kann die Tastatur individuell angepasst, aktualisiert und repariert werden. Die Tastenkappen der Apex 9 TKL bestehen aus. Sie sollen eine verbesserte Textur für ein optimales Tippgefühl sowie eine erhöhte Genauigkeit bieten und zudem langlebig und lichtbeständig sein.Das optimierte TKL-Design der Tastatur soll euch ermöglichen,zu spielen. Der Tenkeyless-Formfaktor soll von Top-Spielern bevorzugt werden und mehr Flexibilität und Platz für große Mausbewegungen bieten. Schließlich ist die Tastatur mit einerausgestattet, die für eine höhere strukturelle Stabilität sorgen und die Lebensdauer der Tastatur deutlich verlängern soll.Die SteelSeries Apex 9 TKL scheint bei bisherigen Benutzern sehr beliebt zu sein. Bei Amazon wurde sieund kommt dabei auf. Jetzt ist die Tastatur beim Versandhändler mit einem Rabatt von 28 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung erhältlich. Dadurch kostet sie nur noch 109,99 Euro anstatt 149,99 Euro.Wer bereit ist, ein bisschen mehr auf die Theke zu legen,", die ebenfalls aus dem Hause SteelSeries stammt.seid ihr dabei und könnt euch die Finger wund tippen oder spielen, um die Konkurrenz in jedem Fall zu schlagen.Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.